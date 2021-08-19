Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Eyüpspor -Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar... EYÜPSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Maç İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak. EYÜPSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA? Heyecan dolu bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler. Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçının hakemi Davut Dakul Çelik olacak. Çelik'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Güner Mumcu Taştan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.