TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam ediyor.. Bu kapsamda Eyüpspor'un evinde Ankaragücü'nü konuk edeceği mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için Eyüpspor - Ankaragücü maçı canlı izle | Eyüpspor - Ankaragücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

EYÜPSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Eyüpspor - Ankaragücü maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Gökmen Baltacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ferhan Kestanlıoğlu görev alacak.

EYÜPSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

EYÜPSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Eyüpspor - Ankaragücü maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ