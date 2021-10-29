TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Eyüpspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Eyüpspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

EYÜPSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Ankaragücü maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

EYÜPSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Ankaragücü maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Gökmen Baltacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ferhan Kestanlıoğlu görev alacak.