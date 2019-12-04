İki takım Eyüpspor - Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Türkiye Kupası - 1/16 Finaller ekranlarda olacak.

Peki Eyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Türkiye Kupası 5. tur maçında 2. Lig takımı Eyüpspor evinde Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'u konuk ediyor. Bir önceki tur Konyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle kupanın dışına iten Eyüpspor, ligde kötü günler geçiren Antalyaspor'u Esenler'de ağırlıyor.

Eyüpspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ev sahibi ekibinin maçlarını oynadığı Eyüp Stadı tadilatta olduğu için nedeniyle Esenler Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 13.45'te başladı.

Önceki turda Atiker Konyaspor'u uzatma dakikalarında Harun'un golüyle 1-0 mağlup eden Spor Toto 2. Lig temsilcisi Eyüpspor, yine bir sürprizin peşinde. Antalyaspor ise ligdeki kötü gidişatı kupada telafi amacında...

Eyüpspor - Antalyaspor maçının rövanşı ise 17 Aralık Salı günü Antalya'da oynanacak.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Alp Tutar, Muhammet Sercan, Ahmed Emir, Kadirhan Atagün, Eren Taşkın, Harun Özcan, Emre Kılıç, Ömer Akbel, Egemen Zengin, Emre Torun

Antalyaspor: Boffin, Salih Dursun, Leschuk, Jacinto, Ribeiro, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan, Harun Alpsoy, Cissokho, Bünyamin Balcı