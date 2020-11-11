Eyüpspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Haftanın heyecanı Misli.com uygulamaları üzerinden yaşanacak. Eyüpspor - Bayburt Özel İdare Spor maçının da tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Eyüpspor toplamda 5 maçtır kazanıyor. Bu ligde Bayburt Özel İdare Spor deplasmanda 3 maçtır kaybediyor.

Peki, Eyüpspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

EYÜPSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak Eyüpspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı Eyüp Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Lütfullah Aslan yönetecek. Lütfullah Aslan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Sıraç Akpınar ve Recep Korkmaz üstlenecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME LİNKİ

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen izleyebilirsiniz. Eyüpspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı da bugün Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor. İşte canlı izleme linki...

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?