TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda Eyüpspor ile BB Erzurumspor takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Eyüpspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

EYÜPSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - BB Erzurumspor maçı 18 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

EYÜPSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - BB Erzurumspor maçı TRT Spor ve Bein Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

Müsabakayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Burak Cansız ve Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Tarık Güldal görev alacak.