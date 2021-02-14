Eyüpspor, Bodrumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Eyüpspor, Bodrumspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Eyüpspor ve Bodrumspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 23. hafta maçında Eyüpspor sahasında Bodrumspor ile 13.02.2021 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Eyüpspor - Bodrumspor maçı skoru ne oldu? Eyüpspor, Bodrumspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eyüpspor Bodrumspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Eyüp Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 13:00



Eyüpspor Bodrumspor Maçının Hakemleri

Sinan Özcan(hakem), Erhan Gündoğdu(1. Yardımcı Hakem), Zafer Gayretli(2. Yardımcı Hakem), Murat Kasap(dördüncü Hakem)

Eyüpspor

Eyüpspor İlk 11

15. Emrullah Şalk, 13. Serdar Cansu, 53. Bülent Uzun, 81. Tarık Tekdal, 4. Doğan Can Otman, 28. Taşkın İlter, 8. Muhammed Akarslan, 23. Timur Temeltaş, 11. Okan Baydemir, 7. Sadık Baş, 61. Taha Balcı



Yedekler

34. Kubilay Anteplioğlu, 77. Uğur Akdemir, 3. Muharrem Doğan, 41. Erencan Yardımcı, 18. Mertcan Açıkgöz, 6. Mikail Okyar, 5. Yasin Yener, 10. Onur Eriş, 22. Görkem Bitin, 19. Artun Akçakın



Teknik Sorumlu

Zafer Turan



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Bülent Uzun 75.dk, Sarı Kart Timur Temeltaş 80.dk



Oyundan Çıkanlar

Taha Balcı 68.dk, Bülent Uzun 81.dk, Okan Baydemir 68.dk, Timur Temeltaş 87.dk



Oyuna Girenler

Görkem Bitin 68.dk, Muharrem Doğan 81.dk, Onur Eriş 68.dk, Artun Akçakın 87.dk

{awayLogo} Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11

35. Egemen Gençalp, 6. Süleyman Özdamar, 4. Erkan Değişmez, 15. Süleyman Güneş, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 10. Sergen Yatağan, 25. Muhammet Aran, 48. Celal Dumanlı, 71. Cenk Şen



Yedekler

1. Yakup Mert Çakır, 8. Oğuzhan Türk, 5. Emre Can Coşkun, 14. Emirhan Subaş, 29. Adem Metin Türk, 90. Halil İbrahim Sevinç, 37. Emre Kaplan, 24. Burak Çolak, 94. Murat Elkatmış, 99. Enes Karakuş



Teknik Sorumlu

Tahsin Tam



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Sergen Yatağan 86.dk, Sarı Kart Enes Karakuş 90+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Ozan Sol 89.dk, Celal Dumanlı 78.dk, Süleyman Güneş 46.dk, Sergen Yatağan 87.dk, Cenk Şen 78.dk



Oyuna Girenler

Adem Metin Türk 89.dk, Enes Karakuş 78.dk, Burak Çolak 46.dk, Oğuzhan Türk 87.dk, Murat Elkatmış 78.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 23 16 5 2 51 18 53 33 2 Van Spor 22 13 4 5 35 20 43 15 3 Kırşehir Belediyespor 22 11 7 4 31 15 40 16 4 Sakaryaspor 22 11 7 4 37 23 40 14 5 Bodrumspor 23 11 6 6 51 32 39 19 6 Turgutluspor 22 13 0 9 29 34 39 -5 7 Kırklarelispor 22 9 10 3 27 16 37 11 8 Pazarspor 22 10 4 8 35 31 34 4 9 Serik Belediyespor 22 8 8 6 33 31 32 2 10 Tarsus İdman Yurdu 22 8 6 8 30 26 30 4 11 Pendikspor 22 9 2 11 36 26 29 10 12 Etimesgut Belediyespor 22 7 7 8 23 22 28 1 13 Sivas Belediyespor 22 6 9 7 35 29 27 6 14 Karacabey Belediyespor 22 7 6 9 24 25 27 -1 15 1922 Konyaspor 22 6 5 11 27 28 23 -1 16 Mamak FK 22 6 4 12 23 56 22 -33 17 Elazığspor 22 7 3 12 30 42 24 -12 18 Kastamonuspor 22 5 5 12 19 33 20 -14 19 Bayburt Özel İdare Spor 22 6 2 14 23 39 20 -16 20 Kardemir Karabükspor 22 1 2 19 9 62 5 -53

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