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Eyüpspor, Bodrumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Eyüpspor, Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eyüpspor, Bodrumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Eyüpspor, Bodrumspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Eyüpspor ve Bodrumspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 23. hafta maçında Eyüpspor sahasında Bodrumspor ile 13.02.2021 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Eyüpspor - Bodrumspor maçı skoru ne oldu?

Eyüpspor, Bodrumspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Eyüpspor  Bodrumspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Eyüp Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
13.02.2021 13:00

Eyüpspor Bodrumspor Maçının Hakemleri
Sinan Özcan(hakem), Erhan Gündoğdu(1. Yardımcı Hakem), Zafer Gayretli(2. Yardımcı Hakem), Murat Kasap(dördüncü Hakem)

EYÜPSPOREyüpspor

Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 13. Serdar Cansu, 53. Bülent Uzun, 81. Tarık Tekdal, 4. Doğan Can Otman, 28. Taşkın İlter, 8. Muhammed Akarslan, 23. Timur Temeltaş, 11. Okan Baydemir, 7. Sadık Baş, 61. Taha Balcı

Yedekler
34. Kubilay Anteplioğlu, 77. Uğur Akdemir, 3. Muharrem Doğan, 41. Erencan Yardımcı, 18. Mertcan Açıkgöz, 6. Mikail Okyar, 5. Yasin Yener, 10. Onur Eriş, 22. Görkem Bitin, 19. Artun Akçakın

Teknik Sorumlu
Zafer Turan

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Bülent Uzun 75.dk, Sarı Kart Timur Temeltaş 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Taha Balcı 68.dk, Bülent Uzun 81.dk, Okan Baydemir 68.dk, Timur Temeltaş 87.dk

Oyuna Girenler
Görkem Bitin 68.dk, Muharrem Doğan 81.dk, Onur Eriş 68.dk, Artun Akçakın 87.dk

{awayLogo}Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11
35. Egemen Gençalp, 6. Süleyman Özdamar, 4. Erkan Değişmez, 15. Süleyman Güneş, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 10. Sergen Yatağan, 25. Muhammet Aran, 48. Celal Dumanlı, 71. Cenk Şen

Yedekler
1. Yakup Mert Çakır, 8. Oğuzhan Türk, 5. Emre Can Coşkun, 14. Emirhan Subaş, 29. Adem Metin Türk, 90. Halil İbrahim Sevinç, 37. Emre Kaplan, 24. Burak Çolak, 94. Murat Elkatmış, 99. Enes Karakuş

Teknik Sorumlu
Tahsin Tam

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Sergen Yatağan 86.dk, Sarı Kart Enes Karakuş 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Ozan Sol 89.dk, Celal Dumanlı 78.dk, Süleyman Güneş 46.dk, Sergen Yatağan 87.dk, Cenk Şen 78.dk

Oyuna Girenler
Adem Metin Türk 89.dk, Enes Karakuş 78.dk, Burak Çolak 46.dk, Oğuzhan Türk 87.dk, Murat Elkatmış 78.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor23165251185333
2Van Spor22134535204315
3Kırşehir Belediyespor22117431154016
4Sakaryaspor22117437234014
5Bodrumspor23116651323919
6Turgutluspor221309293439-5
7Kırklarelispor22910327163711
8Pazarspor2210483531344
9Serik Belediyespor228863331322
10Tarsus İdman Yurdu228683026304
11Pendikspor22921136262910
12Etimesgut Belediyespor227782322281
13Sivas Belediyespor226973529276
14Karacabey Belediyespor22769242527-1
151922 Konyaspor226511272823-1
16Mamak FK226412235622-33
17Elazığspor227312304224-12
18Kastamonuspor225512193320-14
19Bayburt Özel İdare Spor226214233920-16
20Kardemir Karabükspor2212199625-53

Fikstür

13.02.2021Eyüpspor0-0Bodrumspor
14.02.2021Kastamonuspor0-0Başkent Akademi FK
14.02.20211922 Konyaspor0-0Kırşehir Belediyespor
14.02.2021Etimesgut Belediyespor0-0Pendikspor
14.02.2021Kardemir Karabükspor0-1Bayburt Özel İdare Spor
14.02.2021Van Spor0-0Pazarspor
14.02.2021Turgutluspor0-0Elazığspor
14.02.2021Tarsus İdman Yurdu0-0Karacabey Belediyespor
14.02.2021Serik Belediyespor0-0Sivas Belediyespor
14.02.2021Kırklarelispor0-0Sakaryaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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