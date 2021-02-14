Eyüpspor, Bodrumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Eyüpspor, Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Eyüpspor, Bodrumspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Eyüpspor ve Bodrumspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 23. hafta maçında Eyüpspor sahasında Bodrumspor ile 13.02.2021 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Eyüpspor - Bodrumspor maçı skoru ne oldu?
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Eyüpspor Bodrumspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Eyüp Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
13.02.2021 13:00
Eyüpspor Bodrumspor Maçının Hakemleri
Sinan Özcan(hakem), Erhan Gündoğdu(1. Yardımcı Hakem), Zafer Gayretli(2. Yardımcı Hakem), Murat Kasap(dördüncü Hakem)
Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 13. Serdar Cansu, 53. Bülent Uzun, 81. Tarık Tekdal, 4. Doğan Can Otman, 28. Taşkın İlter, 8. Muhammed Akarslan, 23. Timur Temeltaş, 11. Okan Baydemir, 7. Sadık Baş, 61. Taha Balcı
Yedekler
34. Kubilay Anteplioğlu, 77. Uğur Akdemir, 3. Muharrem Doğan, 41. Erencan Yardımcı, 18. Mertcan Açıkgöz, 6. Mikail Okyar, 5. Yasin Yener, 10. Onur Eriş, 22. Görkem Bitin, 19. Artun Akçakın
Teknik Sorumlu
Zafer Turan
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Bülent Uzun 75.dk, Sarı Kart Timur Temeltaş 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Taha Balcı 68.dk, Bülent Uzun 81.dk, Okan Baydemir 68.dk, Timur Temeltaş 87.dk
Oyuna Girenler
Görkem Bitin 68.dk, Muharrem Doğan 81.dk, Onur Eriş 68.dk, Artun Akçakın 87.dk
Bodrumspor İlk 11
35. Egemen Gençalp, 6. Süleyman Özdamar, 4. Erkan Değişmez, 15. Süleyman Güneş, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 23. Ozan Sol, 10. Sergen Yatağan, 25. Muhammet Aran, 48. Celal Dumanlı, 71. Cenk Şen
Yedekler
1. Yakup Mert Çakır, 8. Oğuzhan Türk, 5. Emre Can Coşkun, 14. Emirhan Subaş, 29. Adem Metin Türk, 90. Halil İbrahim Sevinç, 37. Emre Kaplan, 24. Burak Çolak, 94. Murat Elkatmış, 99. Enes Karakuş
Teknik Sorumlu
Tahsin Tam
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Sergen Yatağan 86.dk, Sarı Kart Enes Karakuş 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Ozan Sol 89.dk, Celal Dumanlı 78.dk, Süleyman Güneş 46.dk, Sergen Yatağan 87.dk, Cenk Şen 78.dk
Oyuna Girenler
Adem Metin Türk 89.dk, Enes Karakuş 78.dk, Burak Çolak 46.dk, Oğuzhan Türk 87.dk, Murat Elkatmış 78.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|23
|16
|5
|2
|51
|18
|53
|33
|2
|Van Spor
|22
|13
|4
|5
|35
|20
|43
|15
|3
|Kırşehir Belediyespor
|22
|11
|7
|4
|31
|15
|40
|16
|4
|Sakaryaspor
|22
|11
|7
|4
|37
|23
|40
|14
|5
|Bodrumspor
|23
|11
|6
|6
|51
|32
|39
|19
|6
|Turgutluspor
|22
|13
|0
|9
|29
|34
|39
|-5
|7
|Kırklarelispor
|22
|9
|10
|3
|27
|16
|37
|11
|8
|Pazarspor
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|34
|4
|9
|Serik Belediyespor
|22
|8
|8
|6
|33
|31
|32
|2
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|22
|8
|6
|8
|30
|26
|30
|4
|11
|Pendikspor
|22
|9
|2
|11
|36
|26
|29
|10
|12
|Etimesgut Belediyespor
|22
|7
|7
|8
|23
|22
|28
|1
|13
|Sivas Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|35
|29
|27
|6
|14
|Karacabey Belediyespor
|22
|7
|6
|9
|24
|25
|27
|-1
|15
|1922 Konyaspor
|22
|6
|5
|11
|27
|28
|23
|-1
|16
|Mamak FK
|22
|6
|4
|12
|23
|56
|22
|-33
|17
|Elazığspor
|22
|7
|3
|12
|30
|42
|24
|-12
|18
|Kastamonuspor
|22
|5
|5
|12
|19
|33
|20
|-14
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|22
|6
|2
|14
|23
|39
|20
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|22
|1
|2
|19
|9
|62
|5
|-53
Fikstür
|13.02.2021
|Eyüpspor
|0-0
|Bodrumspor
|14.02.2021
|Kastamonuspor
|0-0
|Başkent Akademi FK
|14.02.2021
|1922 Konyaspor
|0-0
|Kırşehir Belediyespor
|14.02.2021
|Etimesgut Belediyespor
|0-0
|Pendikspor
|14.02.2021
|Kardemir Karabükspor
|0-1
|Bayburt Özel İdare Spor
|14.02.2021
|Van Spor
|0-0
|Pazarspor
|14.02.2021
|Turgutluspor
|0-0
|Elazığspor
|14.02.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|0-0
|Karacabey Belediyespor
|14.02.2021
|Serik Belediyespor
|0-0
|Sivas Belediyespor
|14.02.2021
|Kırklarelispor
|0-0
|Sakaryaspor