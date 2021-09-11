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Eyüpspor – Denizlispor Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta |Canlı Skor Takip

TFF 1.lig’de Eyüpspor takımı ile Denizlispor takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi canlı izlemek ve takip etmek isteyen izleyiciler Eyüpspor – Denizlispor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabını arıyor.

Eyüpspor – Denizlispor Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta |Canlı Skor Takip

EyüpsporDenizlispor arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Eyüpspor – Denizlispor maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Eyüpspor- Denizlispor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Eyüpspor-Denizlispor maçı 11.09.2021 tarihinde saat 17:00 itibari ile başlayacak ve TRTSPOR tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

Eyüpspor- Denizlispor Maçı TRT SPOR Canlı Yayın İzle

Eyüpspor– Denizlispor maçını aşağıda yer alan link üzerinden canlı yayın ile takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Yayın

Eyüpspor - Denizlispor Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Eyüpspor – Denizlispor maçının canlı skor takibini ve maç anlatımını aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Eyüpspor - Denizlispor Puan Durumu

Ev sahibi Eyüpspor takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 3 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 9 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 2. sırada kendisine yer buldu Rakip Denizlispor takımı oynadığı 3 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 0 beraberlik 3 mağlubiyet ile ayrılırken 0 puan topladı ve TFF 1.Lig'de 19. sırada kendisine yer buldu

Eyüpspor - Denizlispor Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) KADİR SAĞLAM düdük çalacak

Eyüpspor-DenizlisporAttıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Eyüpspor takımı oynadığı 3 maç sonrasında 8 gol atıp kalesinde 3 gol gördü ve 5 averajı bulunuyor Denizlispor takımı oynadığı 3 maç sonrasında 0 gol atıp kalesinde 6 gol gördü ve -6 averajı bulunuyor

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