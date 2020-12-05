Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Eyüpspor ve Etimesgut Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Eyüpspor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Eyüp Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Eyüpspor Etimesgut Belediyespor Maçının Hakemleri
Murat Türkoğlu(hakem), Ertan Başdağ(1. Yardımcı Hakem), Bülent Korkmaz(2. Yardımcı Hakem), Yücel Büyük(dördüncü Hakem)
Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 13. Serdar Cansu, 7. Sadık Baş, 8. Muhammed Akarslan, 23. Timur Temeltaş, 16. Taha Can Velioğlu, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 61. Taha Balcı, 11. Okan Baydemir
Yedekler
1. Alp Tutar, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 5. Yasin Yener, 9. Murat Yılmaz, 10. Onur Eriş, 77. Uğur Akdemir, 21. Muhammet Yeşil, 19. Artun Akçakın, 6. Mikail Okyar
Teknik Sorumlu
Zafer Turan
Goller
Timur Temeltaş,17.dk (p), Okan Baydemir,28.dk (f), Sadık Baş,35.dk (f), Murat Yılmaz,90+3.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Bülent Uzun 22.dk, Sarı Kart Muhammed Akarslan 8.dk
Oyundan Çıkanlar
Taha Balcı 69.dk, Sadık Baş 69.dk, Muhammed Akarslan 88.dk, Okan Baydemir 88.dk, Timur Temeltaş 56.dk
Oyuna Girenler
Murat Yılmaz 69.dk, Onur Eriş 69.dk, Doğan Can Otman 88.dk, Artun Akçakın 88.dk, Mikail Okyar 56.dk
Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 10. Mikail Koçak, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 99. Yusuf Yıldırım
Yedekler
97. Furkan Taş, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 8. Emre Gündoğdu, 9. Berat Tosun, 98. Furkan Yılgın, 61. Burçak Özkanca, 70. Ahmet Sun, 77. Mehmet Zahit Çınar, 54. Yasin Görkem Arslan
Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör
Goller
Mikail Koçak,65.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Alaettin Batuhan Tur 46.dk, Sarı Kart Halil Köçer 38.dk, Sarı Kart Eyüpcan Delibalta 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Öztürk 63.dk, Halil Köçer 63.dk, Mikail Koçak 79.dk
Oyuna Girenler
Yasin Görkem Arslan 63.dk, Recep Metin 63.dk, Emre Gündoğdu 79.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|13
|10
|1
|2
|33
|11
|31
|22
|2
|Turgutluspor
|13
|9
|0
|4
|15
|17
|27
|-2
|3
|Van Spor
|13
|7
|4
|2
|20
|13
|25
|7
|4
|Sakaryaspor
|12
|6
|4
|2
|18
|13
|22
|5
|5
|Serik Belediyespor
|13
|5
|6
|2
|19
|13
|21
|6
|6
|Karacabey Belediyespor
|13
|6
|3
|4
|18
|12
|21
|6
|7
|Kırşehir Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|15
|9
|21
|6
|8
|Etimesgut Belediyespor
|13
|5
|4
|4
|15
|12
|19
|3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|12
|5
|3
|4
|23
|16
|18
|7
|10
|Kırklarelispor
|12
|4
|6
|2
|10
|4
|18
|6
|11
|1922 Konyaspor
|13
|5
|2
|6
|17
|12
|17
|5
|12
|Pazarspor
|10
|5
|1
|4
|19
|17
|16
|2
|13
|Bodrumspor
|13
|4
|3
|6
|26
|22
|15
|4
|14
|Sivas Belediyespor
|12
|3
|5
|4
|18
|18
|14
|0
|15
|Kastamonuspor
|13
|3
|3
|7
|12
|21
|12
|-9
|16
|Mamak FK
|12
|3
|2
|7
|10
|25
|11
|-15
|17
|Pendikspor
|12
|3
|1
|8
|14
|18
|10
|-4
|18
|Elazığspor
|12
|4
|1
|7
|14
|21
|13
|-7
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|10
|3
|0
|7
|8
|17
|9
|-9
|20
|Kardemir Karabükspor
|13
|0
|2
|11
|3
|36
|2
|-33
Fikstür
|03.12.0020
|1922 Konyaspor
|1-0
|Kastamonuspor
|03.12.0020
|Van Spor
|2-2
|Serik Belediyespor
|03.12.0020
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Turgutluspor
|03.12.0020
|Sakaryaspor
|P-P
|Elazığspor
|03.12.0020
|Pazarspor
|4-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|03.12.0020
|Kırşehir Belediyespor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|03.12.0020
|Kırklarelispor
|0-0
|Kardemir Karabükspor
|03.12.0020
|Karacabey Belediyespor
|1-0
|Pendikspor
|03.12.0020
|Eyüpspor
|4-1
|Etimesgut Belediyespor
|03.12.0020
|Bodrumspor
|7-2
|Başkent Akademi FK