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Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Eyüpspor ve Etimesgut Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Eyüpspor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Eyüpspor  Etimesgut Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Eyüp Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Eyüpspor Etimesgut Belediyespor Maçının Hakemleri
Murat Türkoğlu(hakem), Ertan Başdağ(1. Yardımcı Hakem), Bülent Korkmaz(2. Yardımcı Hakem), Yücel Büyük(dördüncü Hakem)

EYÜPSPOREyüpspor

Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 13. Serdar Cansu, 7. Sadık Baş, 8. Muhammed Akarslan, 23. Timur Temeltaş, 16. Taha Can Velioğlu, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 61. Taha Balcı, 11. Okan Baydemir

Yedekler
1. Alp Tutar, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 5. Yasin Yener, 9. Murat Yılmaz, 10. Onur Eriş, 77. Uğur Akdemir, 21. Muhammet Yeşil, 19. Artun Akçakın, 6. Mikail Okyar

Teknik Sorumlu
Zafer Turan

Goller
Timur Temeltaş,17.dk (p), Okan Baydemir,28.dk (f), Sadık Baş,35.dk (f), Murat Yılmaz,90+3.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Bülent Uzun 22.dk, Sarı Kart Muhammed Akarslan 8.dk

Oyundan Çıkanlar
Taha Balcı 69.dk, Sadık Baş 69.dk, Muhammed Akarslan 88.dk, Okan Baydemir 88.dk, Timur Temeltaş 56.dk

Oyuna Girenler
Murat Yılmaz 69.dk, Onur Eriş 69.dk, Doğan Can Otman 88.dk, Artun Akçakın 88.dk, Mikail Okyar 56.dk

ETİMESGUT BELEDİYESPOREtimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 10. Mikail Koçak, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 99. Yusuf Yıldırım

Yedekler
97. Furkan Taş, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 8. Emre Gündoğdu, 9. Berat Tosun, 98. Furkan Yılgın, 61. Burçak Özkanca, 70. Ahmet Sun, 77. Mehmet Zahit Çınar, 54. Yasin Görkem Arslan

Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör

Goller
Mikail Koçak,65.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Alaettin Batuhan Tur 46.dk, Sarı Kart Halil Köçer 38.dk, Sarı Kart Eyüpcan Delibalta 89.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Öztürk 63.dk, Halil Köçer 63.dk, Mikail Koçak 79.dk

Oyuna Girenler
Yasin Görkem Arslan 63.dk, Recep Metin 63.dk, Emre Gündoğdu 79.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor13101233113122
2Turgutluspor13904151727-2
3Van Spor137422013257
4Sakaryaspor126421813225
5Serik Belediyespor135621913216
6Karacabey Belediyespor136341812216
7Kırşehir Belediyespor12633159216
8Etimesgut Belediyespor135441512193
9Tarsus İdman Yurdu125342316187
10Kırklarelispor12462104186
111922 Konyaspor135261712175
12Pazarspor105141917162
13Bodrumspor134362622154
14Sivas Belediyespor123541818140
15Kastamonuspor13337122112-9
16Mamak FK12327102511-15
17Pendikspor12318141810-4
18Elazığspor12417142113-7
19Bayburt Özel İdare Spor103078179-9
20Kardemir Karabükspor1302113362-33

Fikstür

03.12.00201922 Konyaspor1-0Kastamonuspor
03.12.0020Van Spor2-2Serik Belediyespor
03.12.0020Tarsus İdman Yurdu4-0Turgutluspor
03.12.0020SakaryasporP-PElazığspor
03.12.0020Pazarspor4-0Bayburt Özel İdare Spor
03.12.0020Kırşehir Belediyespor3-1Sivas Belediyespor
03.12.0020Kırklarelispor0-0Kardemir Karabükspor
03.12.0020Karacabey Belediyespor1-0Pendikspor
03.12.0020Eyüpspor4-1Etimesgut Belediyespor
03.12.0020Bodrumspor7-2Başkent Akademi FK


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