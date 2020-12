Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Eyüpspor ve Etimesgut Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Eyüpspor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı kaç kaç bitti?

STADYUM BİLGİSİ

Eyüp Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Eyüpspor Etimesgut Belediyespor Maçının Hakemleri

Murat Türkoğlu(hakem), Ertan Başdağ(1. Yardımcı Hakem), Bülent Korkmaz(2. Yardımcı Hakem), Yücel Büyük(dördüncü Hakem)

Eyüpspor

Eyüpspor İlk 11

15. Emrullah Şalk, 13. Serdar Cansu, 7. Sadık Baş, 8. Muhammed Akarslan, 23. Timur Temeltaş, 16. Taha Can Velioğlu, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 61. Taha Balcı, 11. Okan Baydemir



Yedekler

1. Alp Tutar, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 5. Yasin Yener, 9. Murat Yılmaz, 10. Onur Eriş, 77. Uğur Akdemir, 21. Muhammet Yeşil, 19. Artun Akçakın, 6. Mikail Okyar



Teknik Sorumlu

Zafer Turan



Goller

Timur Temeltaş,17.dk (p), Okan Baydemir,28.dk (f), Sadık Baş,35.dk (f), Murat Yılmaz,90+3.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Bülent Uzun 22.dk, Sarı Kart Muhammed Akarslan 8.dk



Oyundan Çıkanlar

Taha Balcı 69.dk, Sadık Baş 69.dk, Muhammed Akarslan 88.dk, Okan Baydemir 88.dk, Timur Temeltaş 56.dk



Oyuna Girenler

Murat Yılmaz 69.dk, Onur Eriş 69.dk, Doğan Can Otman 88.dk, Artun Akçakın 88.dk, Mikail Okyar 56.dk

Etimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11

1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 10. Mikail Koçak, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 99. Yusuf Yıldırım



Yedekler

97. Furkan Taş, 6. Recep Metin, 7. Berkay Ceylan, 8. Emre Gündoğdu, 9. Berat Tosun, 98. Furkan Yılgın, 61. Burçak Özkanca, 70. Ahmet Sun, 77. Mehmet Zahit Çınar, 54. Yasin Görkem Arslan



Teknik Sorumlu

Taşkın Güngör



Goller

Mikail Koçak,65.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Alaettin Batuhan Tur 46.dk, Sarı Kart Halil Köçer 38.dk, Sarı Kart Eyüpcan Delibalta 89.dk



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Öztürk 63.dk, Halil Köçer 63.dk, Mikail Koçak 79.dk



Oyuna Girenler

Yasin Görkem Arslan 63.dk, Recep Metin 63.dk, Emre Gündoğdu 79.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 13 10 1 2 33 11 31 22 2 Turgutluspor 13 9 0 4 15 17 27 -2 3 Van Spor 13 7 4 2 20 13 25 7 4 Sakaryaspor 12 6 4 2 18 13 22 5 5 Serik Belediyespor 13 5 6 2 19 13 21 6 6 Karacabey Belediyespor 13 6 3 4 18 12 21 6 7 Kırşehir Belediyespor 12 6 3 3 15 9 21 6 8 Etimesgut Belediyespor 13 5 4 4 15 12 19 3 9 Tarsus İdman Yurdu 12 5 3 4 23 16 18 7 10 Kırklarelispor 12 4 6 2 10 4 18 6 11 1922 Konyaspor 13 5 2 6 17 12 17 5 12 Pazarspor 10 5 1 4 19 17 16 2 13 Bodrumspor 13 4 3 6 26 22 15 4 14 Sivas Belediyespor 12 3 5 4 18 18 14 0 15 Kastamonuspor 13 3 3 7 12 21 12 -9 16 Mamak FK 12 3 2 7 10 25 11 -15 17 Pendikspor 12 3 1 8 14 18 10 -4 18 Elazığspor 12 4 1 7 14 21 13 -7 19 Bayburt Özel İdare Spor 10 3 0 7 8 17 9 -9 20 Kardemir Karabükspor 13 0 2 11 3 36 2 -33

