Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 13. hafta maçları başlıyor. Zorlu karşılaşmaların birçoğı Misli.com uygulamalarından canlı olarak izlenebilecek. Canlı yayınlanacak maçlar arasında Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı da bulunuyor. İki takım hakkında son bilgilere yer verdiğimiz haberimizde, Misli.com canlı maç izleme linkini de bulabilirsiniz.

Bu sezon ligde 12 maça çıkan Eyüpspor topladığı 28 puan ile ligin zirvesinde yer alıyor. Etimesgut Belediyespor ise 12 maçta 19 puana sahip oldu ve 6. sırada yerini aldı. Bu ligde Eyüpspor evinde 4 maçtır kazanıyor. Bu ligde Etimesgut Belediyespor deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor.

Eyüp Stadyumu'nda oynanacak mücadele, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma, Murat Türkoğlu tarafından yönetilecek. Murat Türkoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ertan Başdağ ve Bülent Korkmaz üstlenecek.

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İLK 11'LER

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Taha Can Velioğlu, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Sadık Baş, Muhammed Akarslan, Okan Baydemir, Serdar Cansu, Timur Temeltaş, Taşkın İlter, Taha Balcı

Etimesgut Belediyespor: Özkan Karabulut, Hüseyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta, Çağlayan Menderes, Alaettin Batuhan Tur, Mikail Koçak, Alim Harlak, Halil Köçer, Yusuf Yıldırım, İbrahim Alan, Şahin Fıstıkcı