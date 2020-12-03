Bakanlıktan yeni personel ilanı: Din subayları geri dönüyorKahramanmaraş'tan acı haber! Polis memuru Barış Göl şehit olduSokak ortasında silahıyla havaya ateş eden şahıs, kısa sürede yakalandı!Engellilerin İstihdamda Hakları Platformundan "kota arttırılması" talebiSiverek'in yeni belediye başkanı Ayşe Çakmak olduBizimkiler'in 'Hayırsız Damadı' Tayfun Çorağan'ı görenler gözlerine inanamadı!İstanbul Havalimanı’nda kaçak sığınmacı operasyonu: 2 şahsa gözaltıAraba sahibi olacaklara son fırsat! İşte en ucuz marka ve model listesiTürk - İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Kafamızda bir rakam varİstanbul Havalimanı'nda Suriye uyruklu 1 kişi sahte pasaportla yakalandı
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 13. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Eyüpspor ve Etimesgut Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmanın detaylarını ve canlı izleme linki haberimizde bulabilirsiniz.

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 13. hafta maçları başlıyor. Zorlu karşılaşmaların birçoğı Misli.com uygulamalarından canlı olarak izlenebilecek. Canlı yayınlanacak maçlar arasında Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı da bulunuyor. İki takım hakkında son bilgilere yer verdiğimiz haberimizde, Misli.com canlı maç izleme linkini de bulabilirsiniz. 

Bu sezon ligde 12 maça çıkan Eyüpspor topladığı 28  puan ile ligin zirvesinde yer alıyor. Etimesgut Belediyespor ise 12 maçta 19 puana sahip oldu ve 6. sırada yerini aldı. Bu ligde Eyüpspor evinde 4 maçtır kazanıyor. Bu ligde Etimesgut Belediyespor deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor.

Eyüp Stadyumu'nda oynanacak mücadele, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma, Murat Türkoğlu tarafından yönetilecek. Murat Türkoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ertan Başdağ ve Bülent Korkmaz üstlenecek.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

İLK 11'LER

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Taha Can Velioğlu, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Sadık Baş, Muhammed Akarslan, Okan Baydemir, Serdar Cansu, Timur Temeltaş, Taşkın İlter, Taha Balcı    

Etimesgut Belediyespor: Özkan Karabulut, Hüseyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta, Çağlayan Menderes, Alaettin Batuhan Tur, Mikail Koçak, Alim Harlak, Halil Köçer, Yusuf Yıldırım, İbrahim Alan, Şahin Fıstıkcı 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT