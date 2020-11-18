Eyüpspor - Karabükspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Eyüpspor - Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Eyüpspor ve Karabükspor, karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen tüm soruları haberimizde cevapladık. Bu sezon, ligde 10 maçın sonunda 25 puana ulaşan Eyüpspor, Kırmızı Grubun lideri. Karabükspor ise 10 maçın sonunda -2 puanla ligin son sırasında bulunuyor. İşte, Eyüpspor - Karabükspor maçı canlı izle linki...

EYÜPSPOR - KARABÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Eyüpspor ile Karabükspor 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Eyüp Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele, 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacakken, hakem Enes Kanpara tarafından yönetilecek. Enes Kanpara'nın yardımcılıklarını ise Necdet Çelik ve Ali Kılıç üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu sezon TFF ile Misli.com yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belli başlı 2. Lig ve 3. Lig maçları Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Eyüpspor - Karabükspor maçının da Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak.

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