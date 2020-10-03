Eyüpspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 3.haftasında 2 hafta sonunda 4 puan toplayan Eyüpspor, kendisi gibi ligde 4 puan toplayan Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ise Eyüpspor - Karacabey Belediyespor'u maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

EYÜPSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 2.Lig'in 3.haftasında oynanacak olan Eyüpspor - Karacabey Belediyespor maçı 4 Ekim Pazar günü saat 15.30'da oynanacak. Zorlu mücadele Eyüp Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Ünal Doğru ve Ali Rıza Öztürk yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Kasap olacak.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Eyüpspor - Karacabey Belediyespor arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 15.30'da Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

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