Eyüpspor, Kırklarelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Eyüpspor, Kırklarelispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Eyüpspor, Kırklarelispor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Eyüpspor ve Kırklarelispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 18. hafta maçında Eyüpspor sahasında Kırklarelispor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Eyüpspor - Kırklarelispor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Eyüp Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 13:00
Eyüpspor Kırklarelispor Maçının Hakemleri
Hasan Kaçar(hakem), Hicri Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Erdi Abdulmecit Sayar(2. Yardımcı Hakem), Talha Öztürk(dördüncü Hakem)
Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 3. Muharrem Doğan, 7. Sadık Baş, 8. Muhammed Akarslan, 61. Taha Balcı, 13. Serdar Cansu, 16. Taha Can Velioğlu, 10. Onur Eriş, 23. Timur Temeltaş, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak
Yedekler
1. Alp Tutar, 5. Yasin Yener, 6. Mikail Okyar, 9. Murat Yılmaz, 11. Okan Baydemir, 18. Mertcan Açıkgöz, 21. Muhammet Yeşil, 4. Doğan Can Otman, 19. Artun Akçakın, 77. Uğur Akdemir
Kırklarelispor İlk 11
23. Kubilay Anteplioğlu, 15. Arda Hilmi Şengül, 5. İbrahim Sürgülü, 66. Davut Babur, 6. Emre Keleşoğlu, 3. Serkan Sözmen, 39. Emre Balkı, 20. Yunus Emre Yalçın, 24. Mert Sinan Pekesen, 7. Kubilay Akyüz, 10. Görkem Bitin
Yedekler
16. Erkam Mecit Erginsoy, 77. Emir Burak Okumuş, 53. Ersel Aslıyüksek, 22. Görkem Fidan, 12. Hakan Arslan, 8. İsmail Ayaz, 41. Lütfi Efe Özreisoğlu
Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|17
|13
|2
|2
|42
|14
|41
|28
|2
|Van Spor
|18
|11
|4
|3
|30
|16
|37
|14
|3
|Turgutluspor
|18
|12
|0
|6
|22
|25
|36
|-3
|4
|Sakaryaspor
|16
|9
|4
|3
|26
|15
|31
|11
|5
|Kırşehir Belediyespor
|18
|8
|6
|4
|23
|15
|30
|8
|6
|Serik Belediyespor
|17
|7
|7
|3
|27
|19
|28
|8
|7
|Bodrumspor
|18
|7
|5
|6
|40
|29
|26
|11
|8
|Sivas Belediyespor
|18
|6
|8
|4
|31
|22
|26
|9
|9
|Kırklarelispor
|17
|6
|8
|3
|19
|12
|26
|7
|10
|Pazarspor
|16
|8
|2
|6
|27
|24
|26
|3
|11
|Karacabey Belediyespor
|18
|7
|4
|7
|22
|19
|25
|3
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|16
|6
|5
|5
|25
|18
|23
|7
|13
|Etimesgut Belediyespor
|18
|6
|5
|7
|17
|19
|23
|-2
|14
|1922 Konyaspor
|18
|5
|4
|9
|22
|20
|19
|2
|15
|Pendikspor
|17
|5
|1
|11
|23
|24
|16
|-1
|16
|Kastamonuspor
|16
|4
|4
|8
|16
|25
|16
|-9
|17
|Mamak FK
|17
|4
|4
|9
|18
|41
|16
|-23
|18
|Elazığspor
|18
|5
|3
|10
|24
|35
|18
|-11
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|15
|3
|2
|10
|10
|25
|11
|-15
|20
|Kardemir Karabükspor
|18
|0
|2
|16
|6
|53
|2
|-47
Fikstür
|30.12.2020
|Serik Belediyespor
|2-1
|Kırşehir Belediyespor
|30.12.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|0-0
|Sivas Belediyespor
|30.12.2020
|Turgutluspor
|2-0
|Karacabey Belediyespor
|30.12.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Van Spor
|30.12.2020
|Kastamonuspor
|0-1
|Pazarspor
|30.12.2020
|Kardemir Karabükspor
|1-6
|Bodrumspor
|30.12.2020
|Eyüpspor
|4-0
|Kırklarelispor
|30.12.2020
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Sakaryaspor
|30.12.2020
|Elazığspor
|0-1
|Pendikspor
|30.12.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|1-2
|Başkent Akademi FK