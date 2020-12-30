Eyüpspor, Kırklarelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Eyüpspor, Kırklarelispor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Eyüpspor ve Kırklarelispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 18. hafta maçında Eyüpspor sahasında Kırklarelispor ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Eyüpspor - Kırklarelispor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Eyüp Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.12.2020 13:00



Eyüpspor Kırklarelispor Maçının Hakemleri

Hasan Kaçar(hakem), Hicri Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Erdi Abdulmecit Sayar(2. Yardımcı Hakem), Talha Öztürk(dördüncü Hakem)

Eyüpspor

Eyüpspor İlk 11

15. Emrullah Şalk, 3. Muharrem Doğan, 7. Sadık Baş, 8. Muhammed Akarslan, 61. Taha Balcı, 13. Serdar Cansu, 16. Taha Can Velioğlu, 10. Onur Eriş, 23. Timur Temeltaş, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak



Yedekler

1. Alp Tutar, 5. Yasin Yener, 6. Mikail Okyar, 9. Murat Yılmaz, 11. Okan Baydemir, 18. Mertcan Açıkgöz, 21. Muhammet Yeşil, 4. Doğan Can Otman, 19. Artun Akçakın, 77. Uğur Akdemir

Kırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11

23. Kubilay Anteplioğlu, 15. Arda Hilmi Şengül, 5. İbrahim Sürgülü, 66. Davut Babur, 6. Emre Keleşoğlu, 3. Serkan Sözmen, 39. Emre Balkı, 20. Yunus Emre Yalçın, 24. Mert Sinan Pekesen, 7. Kubilay Akyüz, 10. Görkem Bitin



Yedekler

16. Erkam Mecit Erginsoy, 77. Emir Burak Okumuş, 53. Ersel Aslıyüksek, 22. Görkem Fidan, 12. Hakan Arslan, 8. İsmail Ayaz, 41. Lütfi Efe Özreisoğlu



Teknik Sorumlu

Yusuf Şişkular

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 17 13 2 2 42 14 41 28 2 Van Spor 18 11 4 3 30 16 37 14 3 Turgutluspor 18 12 0 6 22 25 36 -3 4 Sakaryaspor 16 9 4 3 26 15 31 11 5 Kırşehir Belediyespor 18 8 6 4 23 15 30 8 6 Serik Belediyespor 17 7 7 3 27 19 28 8 7 Bodrumspor 18 7 5 6 40 29 26 11 8 Sivas Belediyespor 18 6 8 4 31 22 26 9 9 Kırklarelispor 17 6 8 3 19 12 26 7 10 Pazarspor 16 8 2 6 27 24 26 3 11 Karacabey Belediyespor 18 7 4 7 22 19 25 3 12 Tarsus İdman Yurdu 16 6 5 5 25 18 23 7 13 Etimesgut Belediyespor 18 6 5 7 17 19 23 -2 14 1922 Konyaspor 18 5 4 9 22 20 19 2 15 Pendikspor 17 5 1 11 23 24 16 -1 16 Kastamonuspor 16 4 4 8 16 25 16 -9 17 Mamak FK 17 4 4 9 18 41 16 -23 18 Elazığspor 18 5 3 10 24 35 18 -11 19 Bayburt Özel İdare Spor 15 3 2 10 10 25 11 -15 20 Kardemir Karabükspor 18 0 2 16 6 53 2 -47

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