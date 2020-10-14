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Eyüpspor - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Kırmızı Grup'ta oynanacak 5. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Kırşehir Belediyespor karşılaşacak. Peki, Eyüpspor - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

Eyüpspor - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig'de oynanacak olan 5. hafta mücadelesinde Eyüpspor - Kırşehir Belediyespor maçı oynanacak. Zorlu mücadele hakkındaki tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon ligde orta sıralarda bulunan iki ekipte karşılaşmaya galibiyet için çıkacak. Eyüpspor, 7 puanla 4. sırada bulunuyor. Kırşehir Belediyespor ise 3 maçta topladığı 6 puanla ligde 8. sırada bulunuyor. Peki, Eyüpspor - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

EYÜPSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Eyüp Stadı'nda oynanacak olan zorlu mücadele, bugün saat 15.30'da başlayacak. Eyüpspor - Kırşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi, Ömer Faruk Gültekin olacak. Ömer Faruk Gültekin'in yardımcılıkları ise Kerem Candaş ve Mehmet Kuru üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. Eyüpspor - Kırşehir Belediyespor maçı da bugün saat 15.30'da Misli.com'dan yayınlanacak.

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Onur Çelik
Spor Editörü


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