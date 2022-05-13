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Eyüpspor - Kocaelispor maçı canlı izle | Eyüpspor - Kocaelispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 37. hafta maçında Eyüpspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Eyüpspor - Kocaelispor maçı canlı izle | Eyüpspor - Kocaelispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Eyüpspor - Kocaelispor maçı canlı izle | Eyüpspor - Kocaelispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile Kocaelispor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Eyüpspor - Kocaelispor maçı canlı izle | Eyüpspor - Kocaelispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki Eyüpspor - Kocaelispor maçı 14 Mayıs  2022 Cumartesi günü Eyüp Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor.

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE 

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasında Eyüpspor - Kocaelispor maçı  TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten  şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

EYÜPSPOR İLK 11

25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA
21. OĞULCAN ÇAĞLAYAN
66. AHMED ILDIZ
11. PA AMAT DIBBA
27. GERSON LEAL RODRIGUES GEOUVEIA
29. OLIVIER THILL
33. KEMAL TOKAK
53. BÜLENT UZUN
28. TAŞKIN İLTER
5. MELONTSA TEDDY WILLIAM MEZAGUE
99. CENK AHMET ALKILIÇ

KOCAELİSPOR İLK 11

17. İSMET YUMAKOĞULLARI
2. BERKAY TOLGA DABANLI
6. MEHMET TAŞ
7. MUSA NİZAM
12. ATİLA TURAN
22. DİMİTRİS KOLOVOS
24. BABACAR GUEYE
28. MOUHAMED DIOP
35. MAZLUM DEMİR
70. SAMED ALİ KAYA
77. BENHUR KESER

Bölge Gündem Editör Ekibi
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