Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile Kocaelispor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Eyüpspor - Kocaelispor maçı canlı izle | Eyüpspor - Kocaelispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki Eyüpspor - Kocaelispor maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Eyüp Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor.

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasında Eyüpspor - Kocaelispor maçı TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

EYÜPSPOR İLK 11

25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA

21. OĞULCAN ÇAĞLAYAN

66. AHMED ILDIZ

11. PA AMAT DIBBA

27. GERSON LEAL RODRIGUES GEOUVEIA

29. OLIVIER THILL

33. KEMAL TOKAK

53. BÜLENT UZUN

28. TAŞKIN İLTER

5. MELONTSA TEDDY WILLIAM MEZAGUE

99. CENK AHMET ALKILIÇ

KOCAELİSPOR İLK 11

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

2. BERKAY TOLGA DABANLI

6. MEHMET TAŞ

7. MUSA NİZAM

12. ATİLA TURAN

22. DİMİTRİS KOLOVOS

24. BABACAR GUEYE

28. MOUHAMED DIOP

35. MAZLUM DEMİR

70. SAMED ALİ KAYA

77. BENHUR KESER