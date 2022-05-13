Eyüpspor - Kocaelispor maçı canlı izle | Eyüpspor - Kocaelispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 37. hafta maçında Eyüpspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Eyüpspor - Kocaelispor maçı canlı izle | Eyüpspor - Kocaelispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile Kocaelispor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Eyüpspor - Kocaelispor maçı canlı izle | Eyüpspor - Kocaelispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasındaki Eyüpspor - Kocaelispor maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Eyüp Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor.
EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE
EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasında Eyüpspor - Kocaelispor maçı TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
EYÜPSPOR İLK 11
25. ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA
21. OĞULCAN ÇAĞLAYAN
66. AHMED ILDIZ
11. PA AMAT DIBBA
27. GERSON LEAL RODRIGUES GEOUVEIA
29. OLIVIER THILL
33. KEMAL TOKAK
53. BÜLENT UZUN
28. TAŞKIN İLTER
5. MELONTSA TEDDY WILLIAM MEZAGUE
99. CENK AHMET ALKILIÇ
KOCAELİSPOR İLK 11
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
2. BERKAY TOLGA DABANLI
6. MEHMET TAŞ
7. MUSA NİZAM
12. ATİLA TURAN
22. DİMİTRİS KOLOVOS
24. BABACAR GUEYE
28. MOUHAMED DIOP
35. MAZLUM DEMİR
70. SAMED ALİ KAYA
77. BENHUR KESER