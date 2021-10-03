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Eyüpspor 3 - 2 Manisa FK | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürüyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen futbolseverler ise internette Eyüpspor - Manisa FK maçı canlı izle | TRT AVAZ canlı yayın izle linki arıyor. Maçın canlı yayın linki haberimizde...

Eyüpspor 3 - 2 Manisa FK | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Eyüpspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Eyüpspor 20. dakikada Umut Bulut'un attığı golle 1-0 öne geçti. Manisa BBSK, 32. dakikada Erhan Kara'nın golüyle arayı kapattı. Manisa BBSK oyuncusun Andre Sousa 36. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. İlk yarı Manisa BBSK'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda goller peş peşe geldi. Eyüpspor, Bogdan Stancu'nun 59. dakikada attığı golle önce arayı kapattı, 90. dakikada Enes Keskin'in attığı golle de maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

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