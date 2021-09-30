TFF 1. Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasına Eyüpspor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Eyüpspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

EYÜPSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Manisa FK maçı 3 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

EYÜPSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Manisa FK maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu müsabakayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Alper Çetin yönetecek. Çetin'in yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Nurettin Dinçer Demr yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Mehmet Ali Dizer olacak.