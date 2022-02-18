Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Eyüpspor ile Menemenspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Eyüpspor – Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

EYÜPSPOR – MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor – Menemenspor maçı 21 Şubat 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20. 00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

EYÜPSPOR – MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor – Menemenspor maçı TRT Avaz kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR – MENEMENSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Eyüpspor – Menemenspor maçını hakem Caner Ak yönetecek. Ak'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Burak Cansız yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Özgür Reha Alıcı görev alacak.