Eyüpspor - Pendikspor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 7. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçları arasında bulunan Eyüpspor - Pendikspor mücadelesi hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Eyüpspor toplamda 3 maçtır kazanıyor. Pendikspor ise son 3 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Peki, Eyüpspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Eyüpspor - Pendikspor karşılaşıyor. Eyüp Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, bugün saat 14.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı, hakem Necati Selçuk Şahin yönetecek. Necati Selçuk Şahin'in yardımcılıklarını ise Yavuz Bahadır Ordu ve Yusuf Susuz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 7. hafta oynanacak olan Eyüpspor - Pendikspor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, saat 14.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.