Eyüpspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Eyüpspor, Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Eyüpspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Eyüpspor ve Sakaryaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 21. hafta maçında Eyüpspor sahasında Sakaryaspor ile 03.02.2021 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Eyüpspor - Sakaryaspor maçı skoru ne oldu?
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Eyüpspor Sakaryaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Eyüp Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.02.2021 13:00
Eyüpspor Sakaryaspor Maçının Hakemleri
Adem Cinek(hakem), Sedat Yavanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Yakup Bulut(2. Yardımcı Hakem), Sinan Dereci(dördüncü Hakem)
Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 13. Serdar Cansu, 53. Bülent Uzun, 81. Tarık Tekdal, 16. Taha Can Velioğlu, 28. Taşkın İlter, 23. Timur Temeltaş, 88. Bekir Yılmaz, 11. Okan Baydemir, 7. Sadık Baş, 19. Artun Akçakın
Yedekler
34. Kubilay Anteplioğlu, 77. Uğur Akdemir, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 18. Mertcan Açıkgöz, 6. Mikail Okyar, 5. Yasin Yener, 10. Onur Eriş, 22. Görkem Bitin, 61. Taha Balcı
Teknik Sorumlu
Zafer Turan
Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 11. Hasan Bilal, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 10. Muhammet Reis, 17. Devrim Taşkaya, 38. Hakan Aslantaş, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 88. Berkay Can Değirmencioğlu
Yedekler
74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 65. Çağrı Ortakaya, 13. Fatih Tultak, 19. Ali Özgün, 20. Oğuzhan Kayar, 23. Mehmet Boztepe, 58. Özkan Taştemur, 67. Alpay Koçaklı, 96. Ümit Yasin Arslan
Teknik Sorumlu
Ahmet Yurtsever
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|21
|15
|4
|2
|49
|18
|49
|31
|2
|Van Spor
|21
|12
|4
|5
|33
|19
|40
|14
|3
|Turgutluspor
|21
|13
|0
|8
|29
|31
|39
|-2
|4
|Kırşehir Belediyespor
|21
|10
|7
|4
|29
|15
|37
|14
|5
|Sakaryaspor
|21
|10
|7
|4
|34
|22
|37
|12
|6
|Bodrumspor
|21
|10
|5
|6
|46
|30
|35
|16
|7
|Kırklarelispor
|21
|8
|10
|3
|25
|16
|34
|9
|8
|Pazarspor
|21
|10
|4
|7
|35
|29
|34
|6
|9
|Serik Belediyespor
|21
|8
|8
|5
|32
|27
|32
|5
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|21
|8
|6
|7
|29
|23
|30
|6
|11
|Sivas Belediyespor
|21
|6
|9
|6
|34
|27
|27
|7
|12
|Karacabey Belediyespor
|21
|7
|6
|8
|24
|23
|27
|1
|13
|Pendikspor
|21
|8
|2
|11
|33
|26
|26
|7
|14
|Etimesgut Belediyespor
|21
|6
|7
|8
|18
|21
|25
|-3
|15
|1922 Konyaspor
|21
|6
|5
|10
|25
|23
|23
|2
|16
|Mamak FK
|21
|6
|4
|11
|22
|51
|22
|-29
|17
|Elazığspor
|21
|7
|3
|11
|30
|40
|24
|-10
|18
|Kastamonuspor
|21
|5
|5
|11
|19
|31
|20
|-12
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|21
|5
|2
|14
|19
|38
|17
|-19
|20
|Kardemir Karabükspor
|21
|0
|2
|19
|7
|62
|2
|-55
Fikstür
|03.02.0021
|1922 Konyaspor
|2-0
|Karacabey Belediyespor
|03.02.0021
|Turgutluspor
|6-0
|Başkent Akademi FK
|03.02.0021
|Tarsus İdman Yurdu
|1-0
|Pazarspor
|03.02.0021
|Serik Belediyespor
|2-1
|Elazığspor
|03.02.0021
|Kırklarelispor
|1-0
|Van Spor
|03.02.0021
|Kastamonuspor
|0-1
|Bodrumspor
|03.02.0021
|Bayburt Özel İdare Spor
|2-1
|Sivas Belediyespor
|03.02.0021
|Etimesgut Belediyespor
|0-0
|Kırşehir Belediyespor
|03.02.0021
|Eyüpspor
|1-1
|Sakaryaspor
|03.02.0021
|Kardemir Karabükspor
|0-3
|Pendikspor