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Eyüpspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Eyüpspor, Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eyüpspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Eyüpspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Eyüpspor ve Sakaryaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 21. hafta maçında Eyüpspor sahasında Sakaryaspor ile 03.02.2021 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Eyüpspor - Sakaryaspor maçı skoru ne oldu?

Eyüpspor, Sakaryaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Eyüpspor  Sakaryaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Eyüp Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.02.2021 13:00

Eyüpspor Sakaryaspor Maçının Hakemleri
Adem Cinek(hakem), Sedat Yavanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Yakup Bulut(2. Yardımcı Hakem), Sinan Dereci(dördüncü Hakem)

EYÜPSPOREyüpspor

Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 13. Serdar Cansu, 53. Bülent Uzun, 81. Tarık Tekdal, 16. Taha Can Velioğlu, 28. Taşkın İlter, 23. Timur Temeltaş, 88. Bekir Yılmaz, 11. Okan Baydemir, 7. Sadık Baş, 19. Artun Akçakın

Yedekler
34. Kubilay Anteplioğlu, 77. Uğur Akdemir, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 18. Mertcan Açıkgöz, 6. Mikail Okyar, 5. Yasin Yener, 10. Onur Eriş, 22. Görkem Bitin, 61. Taha Balcı

Teknik Sorumlu
Zafer Turan
 

SAKARYASPORSakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 11. Hasan Bilal, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 10. Muhammet Reis, 17. Devrim Taşkaya, 38. Hakan Aslantaş, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 88. Berkay Can Değirmencioğlu

Yedekler
74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 65. Çağrı Ortakaya, 13. Fatih Tultak, 19. Ali Özgün, 20. Oğuzhan Kayar, 23. Mehmet Boztepe, 58. Özkan Taştemur, 67. Alpay Koçaklı, 96. Ümit Yasin Arslan

Teknik Sorumlu
Ahmet Yurtsever
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor21154249184931
2Van Spor21124533194014
3Turgutluspor211308293139-2
4Kırşehir Belediyespor21107429153714
5Sakaryaspor21107434223712
6Bodrumspor21105646303516
7Kırklarelispor2181032516349
8Pazarspor2110473529346
9Serik Belediyespor218853227325
10Tarsus İdman Yurdu218672923306
11Sivas Belediyespor216963427277
12Karacabey Belediyespor217682423271
13Pendikspor2182113326267
14Etimesgut Belediyespor21678182125-3
151922 Konyaspor2165102523232
16Mamak FK216411225122-29
17Elazığspor217311304024-10
18Kastamonuspor215511193120-12
19Bayburt Özel İdare Spor215214193817-19
20Kardemir Karabükspor2102197622-55

Fikstür

03.02.00211922 Konyaspor2-0Karacabey Belediyespor
03.02.0021Turgutluspor6-0Başkent Akademi FK
03.02.0021Tarsus İdman Yurdu1-0Pazarspor
03.02.0021Serik Belediyespor2-1Elazığspor
03.02.0021Kırklarelispor1-0Van Spor
03.02.0021Kastamonuspor0-1Bodrumspor
03.02.0021Bayburt Özel İdare Spor2-1Sivas Belediyespor
03.02.0021Etimesgut Belediyespor0-0Kırşehir Belediyespor
03.02.0021Eyüpspor1-1Sakaryaspor
03.02.0021Kardemir Karabükspor0-3Pendikspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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