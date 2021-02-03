Eyüpspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Eyüpspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Eyüpspor ve Sakaryaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 21. hafta maçında Eyüpspor sahasında Sakaryaspor ile 03.02.2021 13:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Eyüpspor - Sakaryaspor maçı skoru ne oldu? Eyüpspor, Sakaryaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eyüpspor Sakaryaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Eyüp Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.02.2021 13:00



Eyüpspor Sakaryaspor Maçının Hakemleri

Adem Cinek(hakem), Sedat Yavanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Yakup Bulut(2. Yardımcı Hakem), Sinan Dereci(dördüncü Hakem)

Eyüpspor

Eyüpspor İlk 11

15. Emrullah Şalk, 13. Serdar Cansu, 53. Bülent Uzun, 81. Tarık Tekdal, 16. Taha Can Velioğlu, 28. Taşkın İlter, 23. Timur Temeltaş, 88. Bekir Yılmaz, 11. Okan Baydemir, 7. Sadık Baş, 19. Artun Akçakın



Yedekler

34. Kubilay Anteplioğlu, 77. Uğur Akdemir, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 18. Mertcan Açıkgöz, 6. Mikail Okyar, 5. Yasin Yener, 10. Onur Eriş, 22. Görkem Bitin, 61. Taha Balcı



Teknik Sorumlu

Zafer Turan



Sakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11

99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 11. Hasan Bilal, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 10. Muhammet Reis, 17. Devrim Taşkaya, 38. Hakan Aslantaş, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 88. Berkay Can Değirmencioğlu



Yedekler

74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 65. Çağrı Ortakaya, 13. Fatih Tultak, 19. Ali Özgün, 20. Oğuzhan Kayar, 23. Mehmet Boztepe, 58. Özkan Taştemur, 67. Alpay Koçaklı, 96. Ümit Yasin Arslan



Teknik Sorumlu

Ahmet Yurtsever



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 21 15 4 2 49 18 49 31 2 Van Spor 21 12 4 5 33 19 40 14 3 Turgutluspor 21 13 0 8 29 31 39 -2 4 Kırşehir Belediyespor 21 10 7 4 29 15 37 14 5 Sakaryaspor 21 10 7 4 34 22 37 12 6 Bodrumspor 21 10 5 6 46 30 35 16 7 Kırklarelispor 21 8 10 3 25 16 34 9 8 Pazarspor 21 10 4 7 35 29 34 6 9 Serik Belediyespor 21 8 8 5 32 27 32 5 10 Tarsus İdman Yurdu 21 8 6 7 29 23 30 6 11 Sivas Belediyespor 21 6 9 6 34 27 27 7 12 Karacabey Belediyespor 21 7 6 8 24 23 27 1 13 Pendikspor 21 8 2 11 33 26 26 7 14 Etimesgut Belediyespor 21 6 7 8 18 21 25 -3 15 1922 Konyaspor 21 6 5 10 25 23 23 2 16 Mamak FK 21 6 4 11 22 51 22 -29 17 Elazığspor 21 7 3 11 30 40 24 -10 18 Kastamonuspor 21 5 5 11 19 31 20 -12 19 Bayburt Özel İdare Spor 21 5 2 14 19 38 17 -19 20 Kardemir Karabükspor 21 0 2 19 7 62 2 -55

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