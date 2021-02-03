Eyüpspor - Sakaryaspor maçı CANLI İZLE | Misli.com CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Hafta içi oynanacak 23. hafta karşılaşmalarında Eyüpspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Bu ligde Eyüpspor evinde 7 maçtır kazanıyor, toplamda 8 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Sakaryaspor deplasmanda 6 maçtır kazanıyor, toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Eyüpspor, 48 puanla 1'inci sırada bulunurken, Sakaryaspor ise 36 puanla 4'üncü sırada bulunuyor.

MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Sezon öncesi TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşması ile birlikte Misli.com mobil uygulamaları üzerinden haftanın dikkat çeken 2. Lig maçları ücretsiz olarak yayınlanıyor. Eyüpspor - Sakaryaspor maçı da Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulundu. Karşılaşma, bugün saat 13.00'de Eyüp Stadı'nda oynanacak.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

İLK 11'LER

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Taha Can Velioğlu, Bülent Uzun, Tarık Tekdal, Sadık Baş, Okan Baydemir, Serdar Cansu, Timur Temeltaş, Taşkın İlter, Bekir Yılmaz, Artun Akçakın

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Özdemir, Hakan Aslantaş, Burak Öksüz, Berkay Değirmencioğlu, Fatih Aydın, Muhammet Reis, Hasan Bilal, Azad Filiz, Berk İsmail Ünsal, Devrim Taşkaya