2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Eyüpspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

EYÜPSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Samsunspor maçı 22 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

EYÜPSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Samsunspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Eyüpspor - Samsunspor maçını hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını Emir Burak Eyisoy ve Baran Eraslan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Adem Cinek görev alacak.