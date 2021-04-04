Eyüpspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Eyüpspor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Eyüpspor ve Turgutluspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Eyüpspor sahasında Turgutluspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Eyüpspor - Turgutluspor maçı skoru ne oldu? Eyüpspor, Turgutluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eyüpspor Turgutluspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Eyüp Stadı - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Eyüpspor Turgutluspor Maçının Hakemleri

Efe Tanrıverdi(hakem), Emir Kılıçarslan(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Susuz(2. Yardımcı Hakem), Alper Akarsu(dördüncü Hakem)

Eyüpspor

Eyüpspor İlk 11

15. Emrullah Şalk, 8. Muhammed Akarslan, 10. Onur Eriş, 13. Serdar Cansu, 22. Görkem Bitin, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 77. Uğur Akdemir, 81. Tarık Tekdal, 88. Bekir Yılmaz



Yedekler

34. Kubilay Anteplioğlu, 3. Muharrem Doğan, 5. Yasin Yener, 6. Mikail Okyar, 7. Sadık Baş, 11. Okan Baydemir, 16. Taha Can Velioğlu, 19. Artun Akçakın, 23. Timur Temeltaş, 61. Taha Balcı



Teknik Sorumlu

Zafer Turan



Goller

Serdar Cansu,16.dk (f), Kemal Tokak,86.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Muhammed Akarslan 22.dk



Oyundan Çıkanlar

Bekir Yılmaz 89.dk, Serdar Cansu 89.dk, Onur Eriş 67.dk, Muhammed Akarslan 78.dk, Görkem Bitin 46.dk



Oyuna Girenler

Mikail Okyar 89.dk, Sadık Baş 89.dk, Okan Baydemir 67.dk, Timur Temeltaş 78.dk, Taha Balcı 46.dk

Turgutluspor

Turgutluspor İlk 11

54. Muhammet Taha Tepe, 7. Samed Hakan Kılıç, 9. Muhammet Beşir, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 16. Mete Sevinç, 22. Erdoğan Kaya, 23. Talha Yazgan, 37. Muhammet Haşim Çoban, 40. Erkan Süer, 61. Kadir Yazıcı, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir



Yedekler

12. Yunus Yağız, 24. Hüseyin Yılmaz, 3. Hamit Kulya, 4. Sinan Özkara, 10. Mithat Yaşar, 11. Muhammet Arslantaş, 26. Yiğit Utku Gök, 28. Emre Nasuh, 66. Mert Narin, 77. Okan Erdik



Teknik Sorumlu

Abdullah Ercan



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Kadir Yazıcı 69.dk, Sarı Kart Talha Yazgan 84.dk, Sarı Kart Samed Hakan Kılıç 87.dk



Oyundan Çıkanlar

Mete Sevinç 67.dk, Muhammet Beşir 67.dk



Oyuna Girenler

Mithat Yaşar 67.dk, Muhammet Arslantaş 67.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 31 23 6 2 70 21 75 49 2 Van Spor 31 17 6 8 51 28 57 23 3 Sakaryaspor 31 15 12 4 50 29 57 21 4 Kırşehir Belediyespor 31 16 8 7 44 25 56 19 5 Kırklarelispor 31 14 12 5 44 25 54 19 6 Etimesgut Belediyespor 31 15 7 9 51 26 52 25 7 Bodrumspor 31 15 7 9 64 41 52 23 8 Turgutluspor 31 15 4 12 40 43 49 -3 9 Tarsus İdman Yurdu 31 12 9 10 49 41 45 8 10 Serik Belediyespor 31 11 12 8 44 39 45 5 11 Karacabey Belediyespor 31 12 7 12 40 35 43 5 12 Pendikspor 31 12 4 15 50 42 40 8 13 Pazarspor 31 11 5 15 50 53 38 -3 14 Sivas Belediyespor 31 8 13 10 42 40 37 2 15 1922 Konyaspor 31 9 7 15 38 40 34 -2 16 Bayburt Özel İdare Spor 31 10 4 17 38 52 34 -14 17 Kastamonuspor 31 7 10 14 26 45 31 -19 18 Elazığspor 31 8 5 18 40 62 29 -22 19 Mamak FK 31 6 6 19 28 91 24 -63 20 Kardemir Karabükspor 31 1 2 28 10 91 5 -81

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