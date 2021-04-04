Eyüpspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Eyüpspor, Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Eyüpspor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Eyüpspor ve Turgutluspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Eyüpspor sahasında Turgutluspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Eyüpspor - Turgutluspor maçı skoru ne oldu?
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Eyüpspor Turgutluspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Eyüp Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Eyüpspor Turgutluspor Maçının Hakemleri
Efe Tanrıverdi(hakem), Emir Kılıçarslan(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Susuz(2. Yardımcı Hakem), Alper Akarsu(dördüncü Hakem)
Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 8. Muhammed Akarslan, 10. Onur Eriş, 13. Serdar Cansu, 22. Görkem Bitin, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 77. Uğur Akdemir, 81. Tarık Tekdal, 88. Bekir Yılmaz
Yedekler
34. Kubilay Anteplioğlu, 3. Muharrem Doğan, 5. Yasin Yener, 6. Mikail Okyar, 7. Sadık Baş, 11. Okan Baydemir, 16. Taha Can Velioğlu, 19. Artun Akçakın, 23. Timur Temeltaş, 61. Taha Balcı
Teknik Sorumlu
Zafer Turan
Goller
Serdar Cansu,16.dk (f), Kemal Tokak,86.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Muhammed Akarslan 22.dk
Oyundan Çıkanlar
Bekir Yılmaz 89.dk, Serdar Cansu 89.dk, Onur Eriş 67.dk, Muhammed Akarslan 78.dk, Görkem Bitin 46.dk
Oyuna Girenler
Mikail Okyar 89.dk, Sadık Baş 89.dk, Okan Baydemir 67.dk, Timur Temeltaş 78.dk, Taha Balcı 46.dk
Turgutluspor İlk 11
54. Muhammet Taha Tepe, 7. Samed Hakan Kılıç, 9. Muhammet Beşir, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 16. Mete Sevinç, 22. Erdoğan Kaya, 23. Talha Yazgan, 37. Muhammet Haşim Çoban, 40. Erkan Süer, 61. Kadir Yazıcı, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir
Yedekler
12. Yunus Yağız, 24. Hüseyin Yılmaz, 3. Hamit Kulya, 4. Sinan Özkara, 10. Mithat Yaşar, 11. Muhammet Arslantaş, 26. Yiğit Utku Gök, 28. Emre Nasuh, 66. Mert Narin, 77. Okan Erdik
Teknik Sorumlu
Abdullah Ercan
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Kadir Yazıcı 69.dk, Sarı Kart Talha Yazgan 84.dk, Sarı Kart Samed Hakan Kılıç 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Mete Sevinç 67.dk, Muhammet Beşir 67.dk
Oyuna Girenler
Mithat Yaşar 67.dk, Muhammet Arslantaş 67.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|31
|23
|6
|2
|70
|21
|75
|49
|2
|Van Spor
|31
|17
|6
|8
|51
|28
|57
|23
|3
|Sakaryaspor
|31
|15
|12
|4
|50
|29
|57
|21
|4
|Kırşehir Belediyespor
|31
|16
|8
|7
|44
|25
|56
|19
|5
|Kırklarelispor
|31
|14
|12
|5
|44
|25
|54
|19
|6
|Etimesgut Belediyespor
|31
|15
|7
|9
|51
|26
|52
|25
|7
|Bodrumspor
|31
|15
|7
|9
|64
|41
|52
|23
|8
|Turgutluspor
|31
|15
|4
|12
|40
|43
|49
|-3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|31
|12
|9
|10
|49
|41
|45
|8
|10
|Serik Belediyespor
|31
|11
|12
|8
|44
|39
|45
|5
|11
|Karacabey Belediyespor
|31
|12
|7
|12
|40
|35
|43
|5
|12
|Pendikspor
|31
|12
|4
|15
|50
|42
|40
|8
|13
|Pazarspor
|31
|11
|5
|15
|50
|53
|38
|-3
|14
|Sivas Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|40
|37
|2
|15
|1922 Konyaspor
|31
|9
|7
|15
|38
|40
|34
|-2
|16
|Bayburt Özel İdare Spor
|31
|10
|4
|17
|38
|52
|34
|-14
|17
|Kastamonuspor
|31
|7
|10
|14
|26
|45
|31
|-19
|18
|Elazığspor
|31
|8
|5
|18
|40
|62
|29
|-22
|19
|Mamak FK
|31
|6
|6
|19
|28
|91
|24
|-63
|20
|Kardemir Karabükspor
|31
|1
|2
|28
|10
|91
|5
|-81
Fikstür
|01.04.2021
|1922 Konyaspor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|01.04.2021
|Van Spor
|1-1
|Bayburt Özel İdare Spor
|01.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Kardemir Karabükspor
|01.04.2021
|Bodrumspor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|01.04.2021
|Eyüpspor
|2-0
|Turgutluspor
|01.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|4-0
|Başkent Akademi FK
|01.04.2021
|Kastamonuspor
|0-0
|Sivas Belediyespor
|01.04.2021
|Pazarspor
|2-3
|Elazığspor
|01.04.2021
|Sakaryaspor
|0-0
|Pendikspor
|01.04.2021
|Kırklarelispor
|0-0
|Serik Belediyespor