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Eyüpspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Eyüpspor, Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eyüpspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Eyüpspor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Eyüpspor ve Turgutluspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Eyüpspor sahasında Turgutluspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Eyüp Stadı - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Eyüpspor - Turgutluspor maçı skoru ne oldu?

Eyüpspor, Turgutluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Eyüpspor  Turgutluspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Eyüp Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Eyüpspor Turgutluspor Maçının Hakemleri
Efe Tanrıverdi(hakem), Emir Kılıçarslan(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Susuz(2. Yardımcı Hakem), Alper Akarsu(dördüncü Hakem)

EYÜPSPOREyüpspor

Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 8. Muhammed Akarslan, 10. Onur Eriş, 13. Serdar Cansu, 22. Görkem Bitin, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 53. Bülent Uzun, 77. Uğur Akdemir, 81. Tarık Tekdal, 88. Bekir Yılmaz

Yedekler
34. Kubilay Anteplioğlu, 3. Muharrem Doğan, 5. Yasin Yener, 6. Mikail Okyar, 7. Sadık Baş, 11. Okan Baydemir, 16. Taha Can Velioğlu, 19. Artun Akçakın, 23. Timur Temeltaş, 61. Taha Balcı

Teknik Sorumlu
Zafer Turan

Goller
Serdar Cansu,16.dk (f), Kemal Tokak,86.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Muhammed Akarslan 22.dk

Oyundan Çıkanlar
Bekir Yılmaz 89.dk, Serdar Cansu 89.dk, Onur Eriş 67.dk, Muhammed Akarslan 78.dk, Görkem Bitin 46.dk

Oyuna Girenler
Mikail Okyar 89.dk, Sadık Baş 89.dk, Okan Baydemir 67.dk, Timur Temeltaş 78.dk, Taha Balcı 46.dk

TURGUTLUSPORTurgutluspor

Turgutluspor İlk 11
54. Muhammet Taha Tepe, 7. Samed Hakan Kılıç, 9. Muhammet Beşir, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 16. Mete Sevinç, 22. Erdoğan Kaya, 23. Talha Yazgan, 37. Muhammet Haşim Çoban, 40. Erkan Süer, 61. Kadir Yazıcı, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir

Yedekler
12. Yunus Yağız, 24. Hüseyin Yılmaz, 3. Hamit Kulya, 4. Sinan Özkara, 10. Mithat Yaşar, 11. Muhammet Arslantaş, 26. Yiğit Utku Gök, 28. Emre Nasuh, 66. Mert Narin, 77. Okan Erdik

Teknik Sorumlu
Abdullah Ercan

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Kadir Yazıcı 69.dk, Sarı Kart Talha Yazgan 84.dk, Sarı Kart Samed Hakan Kılıç 87.dk

Oyundan Çıkanlar
Mete Sevinç 67.dk, Muhammet Beşir 67.dk

Oyuna Girenler
Mithat Yaşar 67.dk, Muhammet Arslantaş 67.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor31236270217549
2Van Spor31176851285723
3Sakaryaspor311512450295721
4Kırşehir Belediyespor31168744255619
5Kırklarelispor311412544255419
6Etimesgut Belediyespor31157951265225
7Bodrumspor31157964415223
8Turgutluspor3115412404349-3
9Tarsus İdman Yurdu31129104941458
10Serik Belediyespor31111284439455
11Karacabey Belediyespor31127124035435
12Pendikspor31124155042408
13Pazarspor3111515505338-3
14Sivas Belediyespor31813104240372
151922 Konyaspor319715384034-2
16Bayburt Özel İdare Spor3110417385234-14
17Kastamonuspor3171014264531-19
18Elazığspor318518406229-22
19Mamak FK316619289124-63
20Kardemir Karabükspor31122810915-81

Fikstür

01.04.20211922 Konyaspor1-0Etimesgut Belediyespor
01.04.2021Van Spor1-1Bayburt Özel İdare Spor
01.04.2021Tarsus İdman Yurdu4-0Kardemir Karabükspor
01.04.2021Bodrumspor0-1Kırşehir Belediyespor
01.04.2021Eyüpspor2-0Turgutluspor
01.04.2021Karacabey Belediyespor4-0Başkent Akademi FK
01.04.2021Kastamonuspor0-0Sivas Belediyespor
01.04.2021Pazarspor2-3Elazığspor
01.04.2021Sakaryaspor0-0Pendikspor
01.04.2021Kırklarelispor0-0Serik Belediyespor
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