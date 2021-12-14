TFF 1. Lig'de futbol şöleni 17. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Ara haftada oynanacak müsabakalar ile fikstür iyice sıkışacak. Bu kapsamda Eyüpspor ile Tuzlaspor takımları karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Eyüpspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

EYÜPSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor - Tuzlaspor maçı 15 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

EYÜPSPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sporseverler karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR - TUZLASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Eyüpspor - Tuzlaspor maçını hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını Murat Temel ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Selim Özen görev alacak.