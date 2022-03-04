Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Eyüpspor ile Ümraniyespor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Eyüpspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

EYÜPSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor – Ümraniyespor maçı 6 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

EYÜPSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor – Ümraniyespor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Eyüpspor – Ümraniyespor maçını hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.