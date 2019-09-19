Eyüpsporlu Tuğçe Özkan, milli formaya kavuştu

Eyüpspor atletizm takımının altın kızı Tuğçe Özkan, Türkiye Yıldızlar Dağ Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde Türkiye Şampiyonu olarak seçilerek ilk kez ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Eyüpspor atletizm takımının altın kızı Tuğçe Özkan, Milli takımla birlikte 24 Ağustos'ta İtalya'da yapılan Yıldızlar Dünya Dağ Şampiyonası'na katılan genç yetenek, genel klasmanda 4'üncü oldu. İlk kez milli formayı giydiği için çok heyecanlandığını belirten Özkan, "Dört senedir çok sıkı bir şekilde çalıştığım için milli formayı hak ettiğimi düşünüyorum. Formayı giyince üstümden çıkarasım gelmedi, çok güzel bir duyguydu. Yarış öncesi ilk başlarda stresliydim ama sonrasında kendime güvenim geldi. Genel klasmanda 1'inci olmayı bekliyordum ama acele ettiğimden mi heyecanımdan dolayı mı bilmiyorum 4. oldum" dedi.

Gençler, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

21 Eylül tarihinde Kocaeli'nde yapılacak olan milli takım seçmelerine sıkı bir şekilde hazırlanan Tuğçe Özkan'ın hedefi, milli formayı tekrar sırtına geçirip Arjantin'de yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkesini temsil etme onurunu bir kez daha yaşamak. Bunun için çok sıkı bir şekilde çalıştığını söyleyen Özkan, "Sabah ve akşam olmak üzere antrenörümüz Fethi Kaya ile birlikte çift idman yapıyoruz. Dayanıklılığı ve hızı artırıcı antrenmanlarımız oluyor. Bu sefer benden büyüklerle yarışacağım için işim daha zor. İnşallah dereceye girip bir kez daha milli formayı giyerek ülkemi başarıyla temsil edebilirim" dedi.

"Çok yetenekli bir sporcu"

Tuğçe Özkan'ın 100'ün üzerinde madalyası bulunuyor. 87 kez 1.'lik kürsüsüne çıkan Tuğçe'nin en büyük hedefi ise 2024 yılında Paris'te düzenlenecek olan olimpiyatlara ve Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılabilmek. Eyüpspor Atletizm Takımı Antrenörü Fethi Kaya, Tuğçe'nin gelecek vaat eden bir yetenek olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Tuğçe çok disiplinli, azimli, ilk başladığı günden beri entrenmanlarına eksiksiz gelen, aynı zamanda çok yetenekli bir sporcu. Bu günlere çok çalışarak geldi. Tuğçe'nin önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum."

Kaynak: İHA