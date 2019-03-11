Eyüpsultan Başkan Adayı Köken: Alibeyköy’ün adı köy ama burayı şehir yapacağız

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Meşhur Lezzetler Festivali'ne katıldı. Köken, "Alibeyköy'ün adı köy ama burayı şehir yapacağız. Kadınların vakit gecirecegi fazla alan yok. Kadınlar için parklarda kadın lokallerini kuracağız" dedi.

Eyüpsultan Meydanı'nda birincisi yapılan Meşhur Lezzetler Festivali'nin 2'ncisi Alibeyköy Osmanlı Parkı'nda gerçekleştirildi. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken'in katıldığı festivale, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"KABUĞUMUZU YIRTIP DIŞINA ÇIKMAMIZ LAZIM"

Konuşmasında birçok konuya değinen AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Köken, şunları söyledi:

"Her mahallede parklardan birinde kadın lokali yapacağız. Erkekler camii, kahvehane, pastahane gibi her yeri kullanıyor. Kadınların vakit geçirecegi fazla alan yok. Dolayısıyla kadınlar için de parklarda kadın lokallerini kuracağız. Çocuklarımızı başka şeylere bağımlı yapmaya çalışanlarla ciddi bir şekilde mücadele edeceğiz. Gönüllerinizin doktoru olmaya adayız. Şehrinizin doktoruyuz. Eyüpsultan'ı İstanbul'un baş şehri yapma konusunda ne yapılması gerekiyorsa tüm emeklerimi ortaya koyacağım. Sizler dışarı çıktığınızda Eyüpsultan'dan nasıl söz edildiğini duyacaksınız. Kabuğumuzu yırtıp dışına çıkmamız lazım. Bölgedeki kapalı spor salonlarının da faaliyete geçmesiyle göreceksiniz dünyada derece alan çocuklarımız olacak. Dünya şampiyonluğunda adı geçen gençlerimiz olacak. Alibeyköy'ün adı köy ama burayı şehir yapacağız."

DHA