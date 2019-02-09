Eyüpsultan Başkan Adayı Köken: “Bizim bu 4. endüstri çağını kaçırma ihtimalimiz çok az”

AK Parti Eyüpsultan Belediyesi Başkan Adayı Deniz Köken, Gostivarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği'nin yemek programına katıldı. Köken, "Bizim bu 4'üncü endüstri çağını kaçırma ihtimalimiz çok az" dedi.

Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde yapılan programa AK Parti Eyüpsultan Belediyesi Başkan Adayı Deniz Köken, Gostivarlılar Derneği Başkanı Orhan Sipahi, dernek üyeleri ve aileler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Dernek Başkanı Sipahi açılış konuşması yaptı.

Daha sonra kürsüde salondakilere seslenen Deniz Köken, Eyüpsultan'da hem Eyüpsultan müzesi hem de bir Balkan müzesi yapmak istediklerini dile getirdi. 31 Mart seçimlerinin diğer seçimlerden daha fazla öneme sahip olduğunu belirten Köken, "31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olarak algılanmaması gerektiğini sizden istirham ediyorum. Çünkü bu beş yıl Türkiye, yüzüncü yılını tamamlayıp, yüz birinci yılına girecektir. Önümüzdeki yüzyıl bu ülke kendisini nerede bulacak, nerede kendisini kategorilendirecek ona da karar vereceğiz. Ülkelerin kalkınması şehirlerden başlıyor. Şehirlerden bölgelere, bölgelerden ülke kalkınacak. O yüzden müreffeh bir Eyüpsultan, bilim seviyesi yüksek, bilim merkezi, turizm merkezi bir Eyüpsultan, buradan İstanbul'a buradan da Türkiye kalkınmasına bir katkı sağlamamız lazım. Artık dijital çağa geçtik, artık yapay zeka denen bir sistemi dünya konuşuyor. 4-0 sanayi devri karşılığı aslında bilim çağıdır. Biz 1-2 ve 3'üncü bilim çağını kaçırdık. Bizim bu 4'üncü endüstri çağını kaçırma ihtimalimiz çok az, niye? Çünkü artık sermaye değil, beyin lazım. Çocukların daha fazla bilime yönlendirmesi, bu işe daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Ekolojik tarımı bu topluma bilimsel olarak kazandırmamız lazım"

Bilim merkezi kuracaklarını belirten Köken, gençlik kamplarına önem vereceklerini dile getirerek, "Mutlaka köylerimizden birini tarımla buluşturmamız lazım. Ekolojik tarımı bu topluma bilimsel olarak kazandırmamız lazım. Hanımların ürettikleri ürünleri dışarıda pazarlayabileceği, hem bilişim üzerinden pazarlayacak hem de mağaza olarak pazarlayabileceği bir sektörü yine bu şehirde halkımızın hizmetine sunmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Sipahi, Köken'e üzerinde derneğin arması olan bir flama hediye etti. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA