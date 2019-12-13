Eyüpsultan Belediyesinden çocuklara sürpriz kitap hediyesi

Eyüpsultan Belediyesine aileleri ile birlikte gelen çocuklara belediye hizmet binası girişinde kitap hediye ediliyor.

Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı görev yapan karşılama ve yönlendirme personeli, belediye hizmet binasına gelen çocuklara, bir kitap seti hediye ediyor. Çocuklara kitap sevgisi aşılamak ve kitap okumayı sevdirmek amacıyla başlatılan hizmet çocukları sevindirirken, ailelerinin beğenisini kazanıyor.

Kaynak: İHA