Eyüpsultan Belediyesinin moral bando konserleri sürüyor

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek destek olmak, onlara her zaman yanlarında olduğunu ifade etmek için düzenlediği konserlere Kemer Country ve Finanskent'te de devam etti.

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek, destek olmak, onlara her zaman yanlarında olduğunu ifade etmek için moral konserleri düzenliyor. Daha önce Rami, Çırçır, Göktürk, 5. Levent Mahalleri ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanları için yapılan bando konseri, bu kez Göktürk Kemer Country ve Finanskent'te yapıldı. Konserde Bandistanbul Orkestrası, sitelerde ve mahallelerde dolaşarak hareketli, eğlenceli parçalar çaldı.

Arabalarını durdurup alkışladılar

Konsere Kemer Country ve Finanskent sakinlerinin ilgisi yoğun olurken, genç yaşlı tüm vatandaşlar evlerinin camlarından, balkonlarından, arabalarından bandoyu izleyerek el salladılar, çalınan parçalara alkışlarla eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise konseri, sosyal mesafeyi koruyarak, cep telefonlarına kaydetti.

Kaynak: İHA