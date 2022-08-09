Eyüpsultan Çiftalan Plajı nerede, nasıl gidilir? Giriş ücreti ne kadar, kadınlara özel mi?

Yazın kavurucu sıcağından biraz olsun uzaklaşmak, kendilerini serin sulara atmak isteyen vatandaşlar internetten gidebilecekleri plajları araştırıyorlar. İstanbul'da gidilebilecek yakın plajlardan biri olan Çiftalan plajı da merak edilen yerler arasında yer alıyor. Peki Eyüpsultan Çiftalan Plajı nerede, nasıl gidilir? Giriş ücreti ne kadar, kadınlara özel mi?İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yazın sıcağından bunalan, iş ve farklı meşguliyetler nedeniyle birkaç gün kafa dinleyip deniz tatili yapamayan vatandaşlar, günübirlik de olsa denize girebileceği mekanları araştırıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşların ilk tercihleri şehir içinde ya da şehre yakın yerler oluyor. Eyüpsultan'da bulunan Çiftalan Plajı da vatandaşların merak edip araştırdığı mekanlar arasında yer alıyor. Peki Eyüpsultan Çiftalan Plajı nerede, nasıl gidilir? Giriş ücreti ne kadar, kadınlara özel mi? Detaylar haberimizde...

ÇİFTALAN PLAJI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Eski ismiyle Çiftalan köyü , şimdiki ismiyle ise Çiftalan mahallesi olan konum, İstanbul'un kuzeyinde Karadeniz kıyısında bulunan bir köydür. Belgrad ormanlarının çevrelediği deniziyle tatilseverlerin sıkça ziyaret ettiği bir yerdir. Kemerburgaz semti sınırları içerisinde yer alır, Eyüpsultan ilçesine bağlıdır. Yaz aylarında çok tercih edilen bir mekan olduğu için oldukça kalabalık olabilmektedir. Peki plaja nasıl gidilir?

Eyüpsultan Çiftalan Plajı nerede, nasıl gidilir? Giriş ücreti ne kadar, kadınlara özel mi?

Plaja girişin ve şezlongların ücretsiz olduğu alanda yalnızca otoparka ücret alınıyor. Ayrıca plaj, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de sadece kadınlara özel hizmet veriyor.

Plaja Eyüpsultan ilçesine giderek, toplu taşıma ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

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