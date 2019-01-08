Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü (2)
Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.
EYÜPSULTAN Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.
Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
DHA
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