Ak Parti tarafından yapılan "Eyüpsultan İlçe Başkanlığımızın 7. Olağan Kongresinde Muhammet Vanlıoğlu İlçe Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Hayırlı olsun." açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından özel hayatı ve siyasi kariyeri ile merak konusu oldu. Peki, Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Muhammet Vanlıoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Mesleği nedir? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

MUHAMMET VANLIOĞLU KİMDİR? NERELİ, AÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NEDİR?

1985 yılında İstanbul'un Sütlüce mahallesinde dünyaya geldi. Aslen Trabzon Oflu olan Muhammet Vanlıoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır. Vanlıoğlu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık bölümünde eğitimini tamamladı. Eğitim hayatının ardından ilk olarak mesleğe aile şirketi olan Vanlıoğlu İnşaatta başladı.

Halen kendi şirketinde iç mimarı tasarımlar ve inşaat-gayrimenkul işine devam etmektedir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almaktadır. Beykoz Trabzonlular Derneği Kurucu Üyeliği ve Beykoz Ensar Vakfı İstişare Kurulunda yer almaktadır.

MUHAMMET VANLIOĞLU'NUN SİYASİ HAYATI

34 yaşındaki Vanlıoğlu, siyasi yaşamına gençlik kollarında başladı. 2012-2015 yılları arasında İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Daha sonra Siyasi ve Hukuki İşler, Sosyal İşler komisyonlarında görevler aldı. 6. Olağan Kongresinde İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve Teşkilat komisyonunda görev yapmaktadır.

Bugün düzenlenen Eyüpsultan İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresinde ise Muhammet Vanlıoğlu İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.