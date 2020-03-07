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Eyüpsultan'da 2 gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL(AA) - Eyüpsultan'da 2 gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Akşemsettin Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yan taraftaki diğer gecekonduya da sıçradı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay...

Eyüpsultan'da 2 gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL(AA) - Eyüpsultan'da 2 gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akşemsettin Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yan taraftaki diğer gecekonduya da sıçradı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın 1 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Kaynak: AA




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