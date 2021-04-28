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  3. Eyüpsultan’da balıkçı deposu alevlere teslim oldu

Eyüpsultan’da balıkçı deposu alevlere teslim oldu

Eyüpsultan'da bulunan bir balıkçıya ait olan soğuk hava deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eyüpsultan’da balıkçı deposu alevlere teslim oldu

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bulunan bir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan bina da oturan vatandaşlar, alevlerin evlerine sıçraması için yangını hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yangında müdahale ediyor. Alev alev yanan depo havadan görüntü.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Eyüpsultan’da balıkçı deposu alevlere teslim oldu

Eyüpsultan’da balıkçı deposu alevlere teslim oldu

Eyüpsultan’da balıkçı deposu alevlere teslim oldu

Eyüpsultan’da balıkçı deposu alevlere teslim oldu

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