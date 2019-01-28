Eyüpsultan'da CHP'liler arasında kavga: 3 yaralı (4)

CHP Eyüpsultan İlçe Binası girişinde CHP'li iki grup arasında meydana gelen kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan CHP İlçe Binası girişinde medyana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, CHP İlçe Başkanı Sinan Akçiçek'in grubu ile aday gösterilmeyen CHP'li aday adayı Emin Atmaca'nın taraftarları arasında, ilçe belediye başkan adaylığı nedeniyle kavga çıktı.

Kavgada, Sinan Akçiçek, ilçe yöneticisi Nuri Telek, belediye meclis üyesi Ali Haydar İşkar yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, olayın ardından olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu,

"İlçe Başkanımız ve yöneticilerimiz kaba kuvvetle darp edilmişler. Yaralanan yöneticilerimiz ve İlçe Başkanımızı hastaneye gönderdik. Bundan sonra ne olduğunu aydınlatma görevi kolluk kuvvetlerimizde. Durumlarında hayati tehlike yok. Vücutlarının belli bölgelerinde yaralanmalar var. İki ilçe yöneticimiz ve İlçe Başkanımız yaralı." dedi.

Olaya ilişkin gözaltların olduğu öğrenilirken olayda hafif yaralanan ve Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine tedavisi yapılan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek'in ifade için polis merkezine davet edildiği öğrenildi.

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DHA