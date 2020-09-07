Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinden YKS'de büyük başarı!ABD Başkanı Donald Trump, Paris'te beğendiği 3 sanat eserini Washington'a götürdü.Tayland'daki doktordan ekipman bağışı isteği2013 yılından beri aranan 15 milyon liralık dolandırıcı yakalandıHollanda - İtalya Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Zeynep Demirel'den bikinili kas şov!Netflix, 'Minnoşlar' Filmini Türkiye'de kütüphanesinden kaldırdıErzurum Valisinden görevindsen uzaklaştırılan kaymakamlar için açıklama: 'Pes doğrusu'Bartın'da içme sularında ishal tehlikesiAdana'da cezaevinde uyuşturucu satışı: 20 yıla kadar hapis istendi
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Eyüpsultan'da cinayet: Şüpheliler güvenlik kamerasında

Eyüpsultan'da cinayet: Şüpheliler güvenlik kamerasında

EYÜPSULTAN'da kız arkadaşıyla birlikte yolda yürüyen 24 yaşındaki Soner Söyü, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polisin kamera kayıtlarından tespit ettiği 4 zanlı, eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da cinayet: Şüpheliler güvenlik kamerasında

EYÜPSULTAN'da kız arkadaşıyla birlikte yolda yürüyen 24 yaşındaki Soner Söyü, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, eş zamanlı operasyon sonucu 4 şüpheliyi yakaladı. Soner Söyü ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olay yerindeki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan'da cinayeet: Şüpheliler güvenlik kamerasında

2 AY SONRA YAKALANDILAR

Olay, Çırçır Mahallesi Güngör Sokak üzerinde 5 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre, 24 yaşındaki Soner Söyü kız arkadaşıyla yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Y. Ç.(22 yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölgedeki kamera incelemelerinin sonucunda şüphelilerin kimliğini belirledi. Ekipler, 2 ay süren takibin ardından 4 Eylül Cuma günü şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sakarya'da 6 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı.

Eyüpsultan'da cinayeet: Şüpheliler güvenlik kamerasında

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Okan İ.(22)'nin 3 adet suç kaydı, Ali T.(22)'nin 1 adet suç kaydı, Mahsun E.(25)'nin 1 adet suçtan ve Murat E.(22)'nin 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı soruşturmada şüpheliler ve öldürülen Soner Söyü arasında 70 bin liralık alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan silahın Okan İ.ye ait olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin olay yerine gelişleri, ikisinin kamyonet arkasında etrafı gözlemeleri, kamyonetin diğer tarafına geçen 2 şüphelinin koşarak kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan'da cinayeet: Şüpheliler güvenlik kamerasında

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT