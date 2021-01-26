Eyüpsultan’da dehşet: Madde bağımlısı şahıs, annesini ve ağabeyini koli bandıyla öldürdü

Esentepe Mahallesinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen U.B, gece yarısı ağabeyinin ve annesinin odasına giderek iki cinayet birden işledi.

Önce konfeksiyonda çalışan ağabeyi Mesut Biroğlu’yu (50) ardından ise annesi Şükran Biroğlu’yu (70) boğarak öldüren şahıs bir süre bekledikten sonra ise polisi arayarak kendisini ihbar etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, U.B ifadesi için karakola götürüldü. Sağlık ekipleri de evde yaptıkları kontrolde, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini tespit etti. Ardından olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi.

AĞIZLARINI BANTLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

Olay yerinde önce ilçe ekipleri, ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede U.B’nin, annesinin ve ağabeyinin ağızlarını bantlayarak öldürdüğü belirlendi.

Olay yerine gelen annenin kızı ise gözyaşları içinde feryat etti. Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KOMŞULARI: ÇOK İYİ İNSANLARDI

Öte yandan öldürülen Şükran Biroğlu’dan geriye yaklaşık iki sene önce katıldığı ve birinci olduğu bir yemek yarışmasından görüntüler kaldı.

Kameraya konuşan Ümit isimli komşu, "Kapı komşumuz, yalnız iyi insanlardı. Cinayeti işleyen herhalde kardeşleri, uyuşturucu bağımlısıydı, uyuşturucu içiyordu. Bunun etkisi altında yapmış olabilir ama diğer insanlar dünya iyisi insanlardı. Zararları olmayan, sessiz sedasız insanlardı, vefat eden selam vermeden geçmeyen bir adamdı. Onlar kendi aralarında hırgür yapıyordu" dedi.