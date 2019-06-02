Eyüpsultan'da gecekondu yangını: evde yaşanan panik görüntülendi

Eyüpsultan'da bir gecekondunun çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken çatıyı saran alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede döndürüldü. Yangın sırasında evde yaşayanlar ve kedilerin dışarı çıkmasına yardımcı olan bir genç ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Eyüpsultan'da iki katlı bir gecekondunun çatışında çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü. Yangın; Eyüpsultan Nişanca Mahallesi Çömlekçiler Arkası Sokak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 22:30 sıralarında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çatıyı saran alevlere Fatih, Şişli ve Eyüpsultan itfaiyeleri müdahale etti. Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri yangın ile ilgili çalışma başlattı.

"4-5 KİŞİ VE KEDİLERİ DIŞARI ÇIKARDIK"

Yangın esnasında içeri girip evde bulunanların ve kedilerin dışarı çıkarılmasına yardımcı olan Eyüp Oluklupınar isimli bir genç ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Oluklupınar şöyle konuştu: "Rast gele yolda yürüyordum baktım yangın çıkmış. Arkadaşımızın da evi direk koştuk. İçeride insanlar vardı 4-5 kişi, hepsini çıkardık. içeri de kediler de vardı onları da kurtardık. Bu anları da cep telefonumla videoya çektim. Allah'a şükür kimse yok evde rahatız"

(FOTOĞRAFLI)

DHA