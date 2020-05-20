Eyüpsultan'da klasik araçlarla bando konseri

Eyüpsultan Belediyesi'nin Gençlik Haftası konserleri devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi bu hafta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında mahallelerde bando konserleri veriyor.

"Moralimizi Yüksek Tutalım, Tedbirlere Uyarak Bu Süreci Atlatalım" sloganıyla Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen bando konseri, Akşemsettin, Rami ve İslambey Mahallelerinde klasik arabalarda gerçekleşti.

Konserde Bandistanbul Orkestrası klasik araçlarla sokaklarda dolaşarak hareketli ve eğlenceli parçalar çaldılar. Konsere mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun olurken, konser ekibini klasik araçlarda gören vatandaşlar evlerinin camlarından, balkonlarından bandoyu izleyerek el salladılar, çalınan parçalara alkışlarla eşlik ettiler.

Kaynak: DHA