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Eyüpsultan'da köpek dehşeti! 9 yaşındaki çocuğu paramparça ediyorlardı

Eyüpsultan'da yolda yürüyen 9 yaşındaki bir çocuk iki köpeğin saldırısına uğradı. Kaçan çocuk annesine doğru koşup sarılırken köpeklerin saldırı anı da güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Eyüpsultan'da iki köpek bir anda yoldan geçen 9 yaşındaki çocuğa saldırdı. Güvenlik kameralarına takılan o anlarda köpeklerin saldırısı sonucu küçük çocuk omzundan ve yüzünden yaralandı. Saldırının olduğu yerdeki sokak köpeklerinin çiğ et ile beslendiğini iddia eden kadın, köpeklerin saldırganlıklarına çözüm bulunmasını istedi.

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27 Ağustos 2020 Perşembe 13:41
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