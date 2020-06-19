Eyüpsultan'da korkunç cinayet! Kadının cesedi 11 ay sonra bulundu

Sultangazi'de kaybolan 42 yaşındaki kadın, 11 ay aradan sonra geçtiğimiz gün Eyüpsultan'da ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu. Akrabası ile arasında geçen tartışma sonucunda vurulan kadının katil zanlısının suçunu itiraf ettiği ortaya çıktı.

Sultangazi'de 19 Temmuz 2019 tarihinde 42 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe A., esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatmış, ancak kayıp kadın bulunamamıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada olayın şüphelisi olduğu yönünde kuvvetli deliller bulunan tesisatçı Mehmet T. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde 4 gün boyunca sorgulanan şüpheli Mehmet T., önce suçlamaları kabul etmezken, yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüphelinin Eyüpsultan'a bağlı Pirinççi köyünde ormanlık alanda gösterdiği yerde yapılan aramada Ayşe A'nın cesedi bulundu.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde suçunu itiraf eden evli ve bir çocuk babası Mehmet T'nin Ayşe A., ile sabah saatlerinde buluştuğunu, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ileri sürerek "Ormanda kendimi korumak için yanımda bulundurduğum silah ateş aldı. Bir anda kanlar içinde yere düştü." dediği öğrenildi.

Ayşe A'nın öldüğünü görünce paniğe kapıldığını anlatan Mehmet T,'nin orman içinde bulduğu bir çukura cesedi attığını daha sonra üzerini toprakla örterek olay yerinden ayrıldığını söylediği belirtildi. Şüphelinin cinayetin ardından normal hayatına döndüğü, kadının aranmasıyla ilgili yapılan bir televizyon kanalındaki programa da katıldığı öğrenildi. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.