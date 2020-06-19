Eyüpsultan'da korkunç cinayet! Kadının cesedi 11 ay sonra bulundu
Sultangazi'de 11 ay önce kaybolan 4 çocuk annesi kadının cesedi geçtiğimiz gün Eyüpsultan'da bir ormanda gömülmüş olarak bulundu. Katil zanlısının itiraf ettiği olayın kıskançlık nedeniyle ortaya çıktığı ve zanlının öldürdükten sonra 11 ay boyunca hayatına devam ettiği belirtildi.
Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan'dan elektrikli araçların iznine ilişkin açıklama!
Bakırköy'deki Zuhuratbaba türbesine LGS öncesi ziyaretçi akını!
Kıskançlık tartışmasında sevgilisini pompalı tüfekle yaraladı!
Su satan çocukların bisiklet hayali gerçek oldu!
19 Haziran 2020 Cuma 14:45
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT