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  3. Eyüpsultan'da korkunç cinayet! Kadının cesedi 11 ay sonra bulundu

Eyüpsultan'da korkunç cinayet! Kadının cesedi 11 ay sonra bulundu

Sultangazi'de 11 ay önce kaybolan 4 çocuk annesi kadının cesedi geçtiğimiz gün Eyüpsultan'da bir ormanda gömülmüş olarak bulundu. Katil zanlısının itiraf ettiği olayın kıskançlık nedeniyle ortaya çıktığı ve zanlının öldürdükten sonra 11 ay boyunca hayatına devam ettiği belirtildi.

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19 Haziran 2020 Cuma 14:45

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