Eyüpsultan’da korkutan çatı yangın!

İstanbul Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.