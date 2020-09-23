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Eyüpsultan’da korkutan çatı yangın!

İstanbul Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina boşaltılmasının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Binanın yandığı o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

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23 Eylül 2020 Çarşamba 09:45
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