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  3. Eyüpsultan’da korkutan olay! 9 yaşındaki çocuk 2. katın balkonundan düştü

Eyüpsultan’da korkutan olay! 9 yaşındaki çocuk 2. katın balkonundan düştü

Eyüpsultan’da kimliği henüz belli olmayan yabancı uyruklu bir çocuk 4 katlı binanın 2. katındaki balkondan aşağı düştü. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri çocuğa yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde yaşanan olayda 9 yaşındaki bir çocuk,  4 katlı bir binanın 2'inci kattan aşağıya düştü. Olayın gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

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09 Eylül 2020 Çarşamba 13:26
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