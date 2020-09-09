Eyüpsultan’da korkutan olay! 9 yaşındaki çocuk 2. katın balkonundan düştü

Eyüpsultan’da kimliği henüz belli olmayan yabancı uyruklu bir çocuk 4 katlı binanın 2. katındaki balkondan aşağı düştü. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri çocuğa yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.