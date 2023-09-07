Eyüpsultan’da lüks araçtan hayalet göstergeyi böyle çaldılar

Eyüpsultan'da iki hırsız, park halindeki lüks otomobilin camını patlatarak hayalet göstergesini ve elektronik aksamlarını çaldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Eyüpsultan’da lüks araçtan hayalet göstergeyi böyle çaldılar

Eyüpsultan'da iki hırsız, park halindeki lüks otomobilin camını patlatarak hayalet göstergesini ve elektronik aksamlarını çaldı.

Lüks araçta 370 bin lira değerinde hasar oluşurken, hırsızlık anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün gece 04.30 sıralarında Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece geç saatlerde park halindeki lüks otomobilin yanına gelen iki hırsız aracın sol ön camını kırdı. Şüphelilerden biri daha sonra lüks aracın kırılan camından içeri girdi. Park halindeki lüks otomobilin saniyeler içinde camını kırarak içine giren şüpheliler otomobilin hayalet göstergesini ve elektronik aksamlarını çalarak araçlarına binerek uzaklaştı. Lüks araçta 370 bin lira değerinde hasar meydana geldi. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hırsızlık anları anbean kamerada

Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobille yoldan geçmekte olan iki şüpheli bir anda durarak geri geliyor. Araçtan inen şüphelilerden biri lüks otomobilin sol ön camından aracın içini kontrol ediyor. Camı kırdıktan sonra otomobilin içine giren şüpheli hayalet gösterge elektronik aksamlarını sökerek onu otomobilin dışında bekleyen arkadaşına veriyor. Hayalet gösterge ve elektronik aksamlarını çalan iki hırsız, geldikleri otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaşıyorlar.

Aracında 370 bin lira değerinde hasar bulunan Yusuf Muhammed Avcı, "Dün gece saat 01.00'de aracımızı evimizin önüne park etmiştik. 4 buçuk 5 sıralarında işte 2 tane hırsız bir araçtan iniyor. Sol ön camı patlatarak aracın önündeki o hayalet ekran ve bütün ön konsol çalıyorlar, klimaya kadar alıp götürmüşler. Sabahleyin uyandığımızda saat 10 gibi fark ettik. İşte polisi aradık. Tutanaktan tutuldu. Şikayetçi olduk ama duyduğumuz kadarıyla zaten bunlar bir şebekeymiş. Hani dün ki polislerin dediğine göre yaklaşık diyor bir hafta içerisinde 60 tane böyle bir ihbar almışlar, sadece Eyüpsultan'ın ilçe sınırları içerisinde. Şu an araştırıyorlar, bakıyorlar. Zararımız büyük. Şu an 370 bin liraya yakın bir masraftan söz ediliyor" dedi.

Polis ekipleri hayalet ekran hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.

Eyüpsultan’da lüks araçtan hayalet göstergeyi böyle çaldılar

Eyüpsultan’da lüks araçtan hayalet göstergeyi böyle çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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