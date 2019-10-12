Eyüpsultan’da otomobil yoldan çıkıp metrelerce takla attı: 2 kişi ağır yaralı

Eyüpsultan'a bağlı Ağaçlı Köyü yolunda sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürülen otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre takla atarak yuvarlanan araç, çamura saplanarak dururken, iki kişinin ağır yaralandığı kazada jandarma başka yaralı olma ihtimaline karşı yarım saat yaralı aradı.

Kaza, saat 00.00 sularında Eyüpsultan Kemerburgaz- Ağaçlı Köyü Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağaçlı Köyü istikametine giden ve ismi henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan 34 BFL 274 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobil daha sonra takla atmaya başladı. Yaklaşık 200 metre takla atarak yuvarlanan otomobil, çamura saplanarak durabildi. Bu sırada otomobilde bulunan 2 kişi ise camlardan fırlayarak yaralandı.

Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı aradı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri ilk müdahalenin ardından fırlayan yaralıları sedye aracılığıyla ambulansa taşıdı.

Yaralılar daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Daha sonra bir yaralının olma ihtimaline karşı jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilin yuvarlandığı otluk ve ağaçlık bayırda yaralı aradı. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından herhangi başka bir yaralıya rastlanmadığı görüldü.

Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla çekildi. Kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA