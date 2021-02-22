Eyüpsultan'da pitbull dehşeti! Yakaladığı kediyi paramparça etti
Eyüpsultan Meydanı’nda sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi bir köpek, meydanda bulduğu bir kediye saldırdı. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu pitbullun ağzından alınan kedi, köpeğin ısırmaları sonucu çokça yara alırken o anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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22 Şubat 2021 Pazartesi 10:09
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