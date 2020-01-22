Eyüpsultanlı gençler, Kış Kampı’nda Kefken’de buluştu

Eyüpsultan Belediyesi'nin, okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte 21-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Kocaeli Kefken'de düzenleyeceği kış kampı başladı.

Kış kampına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Öğrencilerle birlikte istasyonları gezip yapılan aktivitelerde oyunlar oynayan Başkan Deniz Köken, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Köken, Eyüpsultan Kemerburgaz bölgesinde öğrencilere daimi kullanabilecekleri kamp alanı yapılacağının müjdesini verdi ve şunları söyledi: "120 gencimizle bugün Kefken Kamp merkezindeyiz. Bütün istasyonları gezdim. Çocukların heyecanını, buraya gelirken ki mutluluklarını yakinen görmüş oldum. Kamp alanına çok yoğun ihtiyaç olduğunu yerinde gözlemledim. Bu kampları hem devam ettirmek, hem de daha çok geliştirmek gerekiyor. Eyüpsultan Kemerburgaz bölgesine de bunun daha küçüğünü ama daimi olarak kullanılabilir bir merkez kazandıracağız. Burada çok güzel bir kamp geçiyor. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum, velilere buradan selam gönderiyorum. Çocukları burada çok mutlular, çok da güzel şeyler öğreniyorlar. Bu iş devam edecek inşallah."

Eyüpsultanlı gençlere unutamayacakları kamp deneyimi

"Biz Gençler El Ele, Doğa ile Gönül Gönüle" sloganı ile Kefken'de gerçekleştirilen Kış Kampı'nda, kız öğrenciler unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşıyor. Toplamda 120 kız öğrencinin ücretsiz olarak katıldığı kampta öğrenciler doğanın ve etkinliklerin tadını çıkarıyor.

Gençler hem eğleniyor hem öğreniyor

Kamp süresince liderleri eşliğinde çeşitli aktivitelerle hem eğlenen hem de öğrenen gençler, gündüzleri okçuluk, voleybol, doğa yürüyüşleri ile enerjilerini atarken, akşamları ise kapalı salonlarda seminer, el sanatları, akıl oyunları ve tiyatro gösterileri ile kaliteli zaman geçiriyor. Kamp alanında 11 lider, öğrencilere rehberlik ediyor.

Teknolojiden uzak bir kamp deneyimi

Akşamları düzenlenen gece etkinliklerinde, kendi kabiliyetleri doğrultusunda şiirler okuyup şarkılar söyleyen gençler, çeşitli skeçlerle tiyatral yeteneklerini de sergiliyor. Kefken kış kampına katılan öğrenciler kamp ortamından oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler. Bir daha ki kamplara da severek katılacaklarını söylediler. Kampa katılan öğrencilerden Zeynep Demir, Haydar Akçelik Meslek Lisesinden kampa katıldığını, kamp alanında yapılan aktivitelerden oldukça memnun kaldığını ifade etti. Ve kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Başkan Deniz Köken'e teşekkürlerini iletti.

Kamp öğrencilerinden İrem Çetin kamp hakkındaki duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden katılıyorum. Kamp çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Hava soğuk olsa da her şey güzel. Okçuluk aktivitesini çok beğendim. Bundan sonraki kamplara da katılmayı düşünüyorum."

Kaynak: İHA