Eyyam Efendisi ne demek, TDK'ya göre Eyyam Efendisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eyyam efendisi ne demek? Eyyam efendisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eyyam efendisi kelimesi. Peki eyyam efendisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eyyam efendisi nedir, eyyam efendisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EYYAM EFENDİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eyyam efendisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eyyam efendisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eyyam ağası

